Високий фастфуд: як зробити шедевр зі звичайної їжі

Такого фастфуду ви ще не бачили! Як виглядає незвична ресторанна подача звичайного фастфуду.

Фотограф перетворює звичайну їжу на візуальні шедеври.

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Instagram вигаданого шеф-кухаря з промовистою назвою Жак Ла Мерде (від французького la merde – "лайно") показує, як сервіровка і оформлення страви змінюють її сприйняття. При погляді на знімок здається, що перед нами шедевр молекулярної кухні. Але на ділі всі страви зроблені з найпростіших інгредієнтів: чіпсів, консервів і фастфуду.

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