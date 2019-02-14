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Високий фастфуд: як зробити шедевр зі звичайної їжі

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Перед нами шедевр молекулярної кухні? - фото 1
Перед нами шедевр молекулярної кухні? / Eater

Такого фастфуду ви ще не бачили! Як виглядає незвична ресторанна подача звичайного фастфуду.

Фотограф перетворює звичайну їжу на візуальні шедеври.

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Instagram вигаданого шеф-кухаря з промовистою назвою Жак Ла Мерде (від французького la merde – "лайно") показує, як сервіровка і оформлення страви змінюють її сприйняття. При погляді на знімок здається, що перед нами шедевр молекулярної кухні. Але на ділі всі страви зроблені з найпростіших інгредієнтів: чіпсів, консервів і фастфуду.

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Високий фастфуд: як зробити шедевр зі звичайної їжі - фото 307736

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Високий фастфуд: як зробити шедевр зі звичайної їжі - фото 307739

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Високий фастфуд: як зробити шедевр зі звичайної їжі - фото 307741

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Високий фастфуд: як зробити шедевр зі звичайної їжі - фото 307743

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Високий фастфуд: як зробити шедевр зі звичайної їжі - фото 307745

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Джерело: vejasp
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