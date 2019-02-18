Ви здивуєтесь! Як звичайний чай впливає на здоров'я

Американські науковці розповіли про несподівані властивості звичайного чаю. Виявилось, що горня ароматного напою здатне не тільки збадьорити, а й покращити здоров'я.

Учені з Університету Сент-Луїса дійшли до висновку, що любов до чаю допомагає продовжити молодість та знизити ризики розвитку онкозахворювань. Експерти провели ряд наукових робіт, які базувались на вивченні звичайного чайного листя.

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З'ясувалось, що основа для звичайного напою має чимало мікроелементів, які необхідні для правильної роботи організму, а також для профілактики різноманітних захворювань.

Незвичайні властивості чаю

Тому, якщо упродовж дня та вранці вживати чай улун (традиційний китайський чай, щось середнє між чорним і зеленим), то можна знизити рівень запалень і навіть блокувати появу ракових клітин. На думку онкологів, регулярне вживання такого виду чаю допомагає вивести токсини з організму та покращити роботу внутрішніх органів.

До слова, відповідно до статистики вживання улуна в Китаї, напій знижує рівень онкозахворювань майже на 40%.

Незвичайні властивості чаю

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