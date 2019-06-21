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Візьміть собаку на роботу: чому українці працюють сьогодні з улюбленцями

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Собака - друг людини - фото 1
Собака - друг людини

Україна вже всьоме долучилася до міжнародної акції. Головна ідея – не залишати собаку самого вдома. Читайте далі та дізнайтеся, як це відбувається.

21 червня, у п'ятницю, в Україні всьоме відбудеться акція "Візьми собаку на роботу". Ця традиція з'явилася 20 років тому в США, а ми долучилися до неї в 2013-му. Минулоріч в акції взяли участь 475 собак у 53 містах.

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Кожного робочого дня домашні улюбленці сидять самі вдома і чекають на господаря з роботи. Щодня брати собаку в офіс незручно, адже це відволікає від роботи, але раз на рік у світі влаштовують акцію "Візьми собаку на роботу" – щоб розвивати дружню до тварин інфраструктуру в містах, пропагувати забезпечення комфортних умов перебування домашніх улюбленців в офісах і змінювати статус чотирилапих у суспільстві. Не залишайте сьогодні своїх улюбленців вдома і ви!

До теми: Дві вагомі причини не вбивати павуків у домі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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