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Вами маніпулюють: науковці вразили заявою про собак
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Учені досліджували еволюцію "щенячих очей" – характерного смутного погляду, за допомогою якого собаки можуть уникнути будь-яких наслідків своїх витівок.
Близько 30 000 років тому люди приручили перших собак. Сьогодні цих тварин називають найкращими друзями людини і, згідно з новим дослідженням, це товариство могло стимулюватися деякими серйозними емоційними маніпуляціями.
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У дослідженні вчені досліджували еволюцію "щенячих очей" – характерного, підкресленого бровами смутного погляду, який собаки можуть використовувати, щоб уникнути практично будь-яких наслідків своїх витівок. Вираз з'являється завдяки потужному очному м'язі, який, мабуть, розвивався спеціально для імітації людських емоцій.
При огляді собак і вовків вчені помітили, що м'яз "рівномірно присутній» у сучасних собак, але відсутній у їх диких родичів. За словами авторів, здатність створювати вираз "щенячих очей", який дуже нагадує збентежений і сумний вираз обличчя у дитини, "може викликати турботливу реакцію" у людей і, отже, стати еволюційною перевагою для собачок.
Ми припускаємо, що виразні брови собак – це результат відбору, заснованого на перевагах людей, – пишуть дослідники. – Усього за 33 тисячі років одомашнення змінило анатомію м'язів обличчя собак спеціально для спілкування з людьми.
Щоб дійти до цих висновків, автори досліджували очні м'язи у шести мертвих собак і чотирьох мертвих вовків різних порід. Вони виявили, що у п'яти з шести собак були потужні м'язи, здатні інтенсивно піднімати брови. Єдиною породою, яка цього не робила, була сибірська хаскі, яка тісно пов'язана з вовками. Тим часом у диких вовків м'яз або повністю був відсутній, або був дуже тонким і нерозвиненим.
Дослідники пов'язали ці анатомічні дослідження з аналізом поведінки, під час якого 27 собак і 9 диких вовків знімали на камеру разом з незнайомою людиною протягом 2 хвилин. Дослідники порахували, як часто тварини піднімали брови під час взаємодії, і виявили, що собаки робили "щенячі очі" приблизно у п'ять разів частіше, ніж вовки. Собаки також піднімали брови значно вище.
За словами вчених, результати показують, що якийсь процес відбору спонукав одомашнених собак розвинути більш людську анатомію морди всього за кілька десятків тисяч років. Ймовірно, ці анатомічні зміни – результат взаємодії з людьми, які більш схильні віддавати перевагу собакам, здатним виробляти такий вираз мордочки.
Звичайно, це лише гіпотеза, і деякі експерти вважають, що невеликий розмір вибірки дослідження нівелює будь-які масштабні висновки про еволюцію собак. Проте, коли ви дивитеся в очі нещасного цуценяти протягом кількох секунд, з цими результатами важко посперечатися.
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