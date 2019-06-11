Дві вагомі причини не вбивати павуків у домі

Розповідаємо, чому не варто боятися павуків. Одна з причин буде для тих, хто вірить у прикмети і міфологію, а друга має більш наукове обґрунтування.

Знайдений в будинку павук символ щастя і здоров'я для всіх мешканців Якщо комаха непомітно спускається згори, то чекайте приємну звістку Якщо ви виявили павука у себе в кишені, то вас чекає фінансовий добробут

Тож, якщо ви забобонна людина, то замість того, щоб відразу вже вбивати павука, краще зловити його і перенести в інше місце, в якому він продовжить жити і не буде вас турбувати.

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До того ж всі негативні прикмети пов'язані з вбивством павука, коли ви спеціально вбиваєте павука. У такому випадку вважається що людина бере на себе 50 гріхів.

З наукової ж точку зору, практично всі павуки отруйні. Але є дуже мало павуків, отрута яких може негативно позначитися на здоров'ї людини. У своєму світі павуки вважаються хижаками, причому всеїдними, тому вони не проти поласувати мухами, комарами і іншими дрібними комахами. Деякі павуки можуть навіть їсти своїх побратимів, а хтось віддає перевагу комарам.

У більшості випадків один павук у будинку вам ніяк не зашкодить, до того ж його можна просто переселити в інше місце. Якщо ж ваш будинок просто кишить павукоподібними, краще викликати дезінсектора, який професійно обробить ваш будинок.

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