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Дві вагомі причини не вбивати павуків у домі

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Практично всі павуки отруйні - фото 1
Практично всі павуки отруйні / clutch.ua

Розповідаємо, чому не варто боятися павуків. Одна з причин буде для тих, хто вірить у прикмети і міфологію, а друга має більш наукове обґрунтування.

  1. Знайдений в будинку павук символ щастя і здоров'я для всіх мешканців
  2. Якщо комаха непомітно спускається згори, то чекайте приємну звістку
  3. Якщо ви виявили павука у себе в кишені, то вас чекає фінансовий добробут

Тож, якщо ви забобонна людина, то замість того, щоб відразу вже вбивати павука, краще зловити його і перенести в інше місце, в якому він продовжить жити і не буде вас турбувати.

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До того ж всі негативні прикмети пов'язані з вбивством павука, коли ви спеціально вбиваєте павука. У такому випадку вважається що людина бере на себе 50 гріхів.

З наукової ж точку зору, практично всі павуки отруйні. Але є дуже мало павуків, отрута яких може негативно позначитися на здоров'ї людини. У своєму світі павуки вважаються хижаками, причому всеїдними, тому вони не проти поласувати мухами, комарами і іншими дрібними комахами. Деякі павуки можуть навіть їсти своїх побратимів, а хтось віддає перевагу комарам.

У більшості випадків один павук у будинку вам ніяк не зашкодить, до того ж його можна просто переселити в інше місце. Якщо ж ваш будинок просто кишить павукоподібними, краще викликати дезінсектора, який професійно обробить ваш будинок.

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Джерело: grunge
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