Виживають у воді: науковці спростували популярні міфи про сперматозоїдів

Якщо ви подивіться на форумах тему контрацепції, то виявите безліч міфів про виживання сперматозоїдів. Мабуть, у людей існує страх завагітніти непрямим чином. Це міфи чи реальність? Як довго сперма виживає у повітрі? А в воді? А на постільній білизні? Спробуймо розібратися.

Передовсім, поспішимо вас заспокоїти. Сперматозоїди аж ніяк не зможуть доповзти від вашого пупка, аби ваш секс не закінчився незапланованою вагітністю.

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Повітря – не ідеальне місце для сперми. Щоб вони виживали довше, температура, вологість і pH повинні бути правильними. У піхві та матці тривалість життя сперматозоїдів складає до п'яти днів. Поза тілом сперматозоїди активні кілька хвилин. Іноді може вижити кілька сперматозоїдів, але вони не здатні до запліднення, – пише видання Оnmeda.

Якщо ви помістите сперму в стерильний контейнер відразу після еякуляції, в чашку з кришкою, що загвинчується, сперма може вижити довше.

Боятися сперматозоїдів на одязі і у воді не потрібно

Одяг, постільна білизна, рушники? Якщо сперма потрапить на одяг, абсорбуючі речовини та предмети (постільна білизна або рушники), сперматозоїди помруть відразу після висихання.

Водопровідна вода, ванна? Середовище тут вологе, температура часто схожа на температуру тіла, але сперматозоїди не мають великих шансів на виживання. Вони поглинають воду, лопаються і вмирають.

Тому не поспішайте панікувати. Завагітніти через постільну білизну або сперму у ванній – неможливо.

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