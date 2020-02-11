Вижити: трейлер нетипового серіалу з Софі Тернер

У мережі з'явився трейлер до нового серіалу "Вижити" (Survive) з зіркою Гри престолів у головній ролі. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Платформа Quibi ще не запустилась, але вже випустила промо до одного з перших серіалів під назвою "Вижити" (Survive). Він базується на однойменному романі Алекса Морела і розповідає про двох людей, які вижили в авіакатастрофі. Вони опиняються посеред засніжених гір та намагаються знайти хоч якийсь шанс вибратись.

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У головних ролях: Софі Тернер (Люди Ікс, Гра престолів) та Корі Хоукінгс (24 години: Спадок, Голос вулиць). Дата виходу запланована на квітень на сервісі Quibi, який тоді ж і запуститься. До слова, нова платформа вирішила "взути" конкурентів незвичайним форматом: епізоди всіх стрічок триватимуть по 10 хвилин. Таким чином Quibi хоче захопити майже всю аудиторію, яка полюбляє дивитись серіали на смартфонах.

Вижити 2020, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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