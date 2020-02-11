Сексуальне виховання: з'явилось промо третього сезону серіалу

У мережі з'явилась серія роликів з акторами серіалу "Сексуальне виховання" (Sex Education), які натякають на події у третьому сезоні. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix потішив глядачів красивим промо до продовження серіалу "Сексуальне виховання" (Sex Education), дата виходу 3 сезону ще залишається таємницею. Але можна припустити, що він вийде раніше, аніж у січні (як два попередні сезони).

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У ролику директор школи Алістер Петрі вирішив стати своєрідним арт-критиком, адже йде холом із фотокартинами головних героїв та намагається їх охарактеризувати.

Ще одним бонусом стали кумедні ASMR-відео з акторами, які займаються дивними і звичайними речами біля мікрофонів.

Статеве виховання або Сексуальне виховання - серіал про 16-річного підлітка Отіса Мілберна, який досі цнотливий. Щоправда, йому вдається відкрити у себе талант сексолога, а саме цією професією займається його матір. Але юнак допомагає не подружнім парам, а учням його ж школи. На цьому він не тільки заробляє, а й сам позбавляється проблем сексуального напрямку.У головних ролях: Ейса Баттерфілд, Шуті Гатва, Емма Маккей, Джилліан Андерсон та інші.

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