Наш прапор означає смерть: HBO Max показав тизер серіалу Тайки Вайтіті

Стрімінговий сервіс HBO Max представив тизер комедійного серіалу "Наш прапор означає смерть" ("Our Flag Means Death"). Пілотну серію шоу зняв новозеландський режисер Тайка Вайтіті.

Він же виступив виконавчим продюсером проєкту разом із Гарретом Башем і Девідом Дженкінсом, який працював над серіалом "Земляни". Крім того, Вайтіті виконав у серіалі роль пірата на прізвисько Чорна Борода. Гайда дивитися тизер разом з Радіо MAXIMUM!

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В образі ж головного героя з'явиться Різ Дарбі, який уже працював з Вайтіті. Він грав у його фільмі "Реальні упирі". Тепер актору дісталася роль англійського дворянина Стіда Боннета, котрий став капітаном піратського судна. У тизері також можна побачити коміків Леслі Джонса та Фреда Армісена, а також актора Крістіана Нерна, відомого завдяки ролі Ходора у серіалі "Гра престолів".

Наш прапор означає смерть, дивіться тизер нового серіалу Тайки Вайтіті:

Прем'єру "Наш прапор означає смерть" заплановано на березень цього року.

Нагадаємо, цього року Тайка Вайтіті готує ще одну велику прем'єру разом зі студією Marvel – стрічку "Тор: Кохання та грім". У ній знялися Кріс Гемсворт, Наталі Портман, Рассел Кроу, Тесса Томпсон, Крістіан Бейл, Мелісса Маккарті, Пом Клементьєфф, а також Метт Деймон.

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