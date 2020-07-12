Виявлена неприємна причина швидкого розряду iPhone

З моменту виходу оновлення iOS 13.5.1 багато користувачів iPhone почали скаржитися на швидкий розряд акумулятора. У Reddit користувачі мережі спробували розібратися у причині цієї проблеми, а деякі з юзерів почали штурмувати підтримку Apple в пошуках відповідей.

Як пізніше з'ясувалося, проблема була пов'язана з високим рівнем активності стандартного музичного плеєра у фоновому режимі. Проте все виявилося серйознішим – батарея згасала неймовірно швидко. Пов'язано це з тим, що додаток "Музика" садить батарею навіть тоді, коли музику не слухають. Один з власників iPhone 11 зауважив, що музичний програвач пропрацював у фоні 18 годин і "з'їв" 95% заряду, причому плеєром він зовсім не користувався.

І ще: Зекономити не вийде: iPhone 12 з "бідним" комплектом не потішить своєю ціною

Такі проблеми призвели до того, що користувачам доводиться заряджати смартфони по кілька разів на день, що сильніше зношує акумулятор гаджета. Що характерно, перші скарги надійшли в Apple ще у квітні 2020 року. Але в міру збільшення кількості невдоволених користувачів, які встановили зловісне оновлення iOS 13.5.1, ставало все більше.

Відразу ж почали з'являтися "народні" методи по боротьбі зі споживанням заряду iPhone. Так, деяким користувачам допомагає відключення автоматичних завантажень, фонового оновлення і мобільних даних про програму програвача. Іншим допомогло скидання смартфона до заводських налаштувань. Однак найнадійніший спосіб виявився банально простим – видаленням плеєра, але разом з цим втрачається можливість слухати музику з потокового аудіосервіса Apple Music. Apple поки не прокоментувала ситуацію.

Читайте також: Що ви робите зі старими зарядками після покупки нових iPhone: нове опитування від Apple