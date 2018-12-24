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Виявлена головна причина зимової депресії

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Який механізм визначає сезонну депресію - фото 1
Який механізм визначає сезонну депресію / LiveJournal

Вчені змогли виявити біологічну причину сезонної депресії.

Симптоми цього порушення нічим не відрізняються від класичної депресії з тією лише різницею, що вони розвиваються разом зі скороченням годин денного світла, досягаючи свого піку в січні-лютому.

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Вчені провели два дослідження, і обидва підтвердили, що причиною зимової депресії може бути специфічна активність ділянки мозку, яка з'єднує спеціальні світлочутливі клітини з зонами мозку, що впливають на емоції. Реагуючи на скорочення світла (через органи зору), клітини виробляють "сигнали невдоволення", що впливають на мозок.

Виявлені світлочутливі клітини впливають на синхронізацію внутрішнього годинника мозку з концентрацією денного світла. Цей механізм і визначає сезонну депресію, вважають вчені. Теорії про те, що брак сонячного світла викликає депресію, впливаючи на синтез гормонів серотоніну й мелатоніну, за словами дослідників, не мають переконливих доказів.

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Джерело: delfi
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