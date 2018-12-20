Лікарі назвали ідеальний час для пробудження

Не варто думати, що якщо ви "сова", то це не можна виправити / Hello Sunday Morning

Психологи розповіли, чому нам краще прокидатися до 6:00 ранку.

У "жайворонків" більше переваг в житті, включаючи успіх у коханні і знижений ризик депресії, у порівнянні із "совами".

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Для багатьох людей тільки думка про пробудження до 6:00 ранку здається лякаючою. Особливо в зимовий час, коли за вікном в цей період непроглядна ніч. Однак спостереження показують, що "жайворонки" можуть бути більш здоровими і щасливими, ніж класичні "сови", які вважають за краще поспати довше. З'ясувалося, що ті, хто прокидаються до 6:00 ранку на 25% рідше стикаються із депресіями. Втім, навіть ця цифра навряд чи буде достатньою мотивацією для тих, хто вважає за краще пізно лягати і пізно вставати.

Не варто думати, що якщо ви "сова", то це не можна виправити. Якщо ви зможете налаштувати новий режим і перевстановити циркадні ритми, то тіло буде вас за це любити, адже ви повернете його до більш натурального режиму.

Лікарі назвали ідеальний час для пробудження

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