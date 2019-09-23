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Серіал Кріпосна Привітання

Виводимо її на чисту воду: як зрозуміти, що вона не симулює

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Розповідаємо, як переконатися, що вона не симулює оргазм - фото 1
Розповідаємо, як переконатися, що вона не симулює оргазм

Кобіти – істоти цікаві та непередбачувані. Іноді зрозуміти, що в них на умі – справа не з простих. Особливо тоді, коли мова йде про блаженний і приємний процес – секс. Більшість панянок готові симулювати оргазм лише для того, щоб не засмутити нас. Утім, розкусити їх не так уже й складно.

Якщо ви просто спитаєте, чи було їй добре, – то у більшості випадків вона відповість: "Так". Утім, її мова тіла може розповісти про партнерку значно більше, ніж вона сама.

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Отже, що свідчить про те, що вона дійсно досягнула піку задоволення під час сексу з вами? Читайте далі!

Зміни на обличчі:

  • вираз обличчя зовсім не зібраний, і навіть не зовсім гарний (зрозуміти можна, на себе подивися);
  • почервоніння – всього обличчя або окремих ділянок.
Одними лише театральними стогонами не минеться - фото 356920
Одними лише театральними стогонами не минеться

Тіло:

  • прискорене серцебиття (не ризикуйте перевіряти пульс на руці або шиї);
  • піт по спині та всьому тілу;
  • груди і сідниці холодніші, ніж все тіло.

Поведінка:

  • вона то відштовхує вас (інстинктивно, звичайно), то притягує;
  • може дряпатися і навіть кусати (так-так, натурально, як кішка);
  • стогне чи ні – неважливо, як і після акту любові, кожен раз реакція може бути різною.

Звичайно ж, ці реакції не є універсальними. Кожна жінка досягає оргазму по своєму. Втім, якщо відразу після заняття коханням вона зірвалася з ліжка та побігла в душ, – перед вами справжня симулянтка ;)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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