Виводимо її на чисту воду: як зрозуміти, що вона не симулює

Кобіти – істоти цікаві та непередбачувані. Іноді зрозуміти, що в них на умі – справа не з простих. Особливо тоді, коли мова йде про блаженний і приємний процес – секс. Більшість панянок готові симулювати оргазм лише для того, щоб не засмутити нас. Утім, розкусити їх не так уже й складно.

Якщо ви просто спитаєте, чи було їй добре, – то у більшості випадків вона відповість: "Так". Утім, її мова тіла може розповісти про партнерку значно більше, ніж вона сама.

І ще: Названо ідеальний час, коли жінки хочуть займатися сексом

Отже, що свідчить про те, що вона дійсно досягнула піку задоволення під час сексу з вами? Читайте далі!

Зміни на обличчі:

вираз обличчя зовсім не зібраний, і навіть не зовсім гарний (зрозуміти можна, на себе подивися);

почервоніння – всього обличчя або окремих ділянок.

Одними лише театральними стогонами не минеться

Тіло:

прискорене серцебиття (не ризикуйте перевіряти пульс на руці або шиї);

піт по спині та всьому тілу;

груди і сідниці холодніші, ніж все тіло.

Поведінка:

вона то відштовхує вас (інстинктивно, звичайно), то притягує;

може дряпатися і навіть кусати (так-так, натурально, як кішка);

стогне чи ні – неважливо, як і після акту любові, кожен раз реакція може бути різною.

Звичайно ж, ці реакції не є універсальними. Кожна жінка досягає оргазму по своєму. Втім, якщо відразу після заняття коханням вона зірвалася з ліжка та побігла в душ, – перед вами справжня симулянтка ;)

Читайте також: Ці пози дозволять вам отримати максимум задоволення від сексу