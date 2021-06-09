Vivo X60 Pro+ увійшов у ТОП 10 камерофонів за версією DxOMark

Фахівці лабораторії DxOMark опублікували детальний огляд камери флагманського смартфона vivo X60 Pro + – найкращого в арсеналі бренду. Він отримав високу оцінку і посів своє місце у десятці найкращих камерофонів за версією цього порталу.

DxOMark нагадує, що Vivo X60 Pro + оснащується квадрокамерою з такими модулями: основним ширококутним на 50 Мп (Samsung GN1), ультраширококутним на 48 Мп, портретним на 32 Мп з еквівалентною фокусною відстанню 50 мм і другим телевиком на 8 Мп з еквівалентною фокусною відстанню 125 мм і 5-кратним оптичним наближенням.

Це цікаво: Експерти DxOMark протестували фронтальні камери iPhone 12 та iPhone 12 mini

Крім того, у смартфоні використовується п'ятивісева система стабілізації Gimbal 2.0 і спеціальне покриття лінз Zeiss T*, що блокує ультрафіолетове випромінювання.

Експерти відзначили хорошу деталізацію та точний баланс білого фото і відео, широкий динамічний діапазон для більшості фотографій і точну експозицію під час запису відео. Крім того, при використанні ультраширококутної камери виходить мінімум артефактів, а зниження різкості по краях мінімальне.

До недоліків камери vivo X60 Pro + співробітники DxOMark віднесли нестабільність експозиції при зйомці як фото, так і відео. Крім того, на багатьох фото та відео присутній помітний шум, а при слабкому освітленні з'являються збої у роботі автоматичного фокусування.

За підсумками усіх тестів камера vivo X60 Pro + отримала 128 балів, завдяки чому смартфон потрапив у першу десятку рейтингу DxOMark. Правда, дивно, що декількома позиціями вище з оцінкою 131 бал розташовується його попередник – vivo X50 Pro +.

Читайте також: На Samsung Galaxy S21 Ultra зняли красу підводного світу: круте відео