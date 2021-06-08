На Samsung Galaxy S21 Ultra зняли красу підводного світу: круте відео

На честь Всесвітнього дня океанів, 8 червня, Samsung разом з відомим режисером документальних фільмів про підводний світ Донг Сик Кімом досліджували води навколо острова Чеджу біля південного узбережжя Кореї.

Подорож, у тому числі й в океанські глибини, задокументували за допомогою флагманського смартфона Galaxy S21 Ultra. Дивіться ролик на Радіо MAXIMUM!

Це цікаво: Експерти DxOMark протестували фронтальні камери iPhone 12 та iPhone 12 mini

"Заміна важкого спорядження на тонкий і компактний смартфон для роботи з морськими мешканцями здатна допомогти скоротити відстань між мною й об'єктами зйомки, зменшити стрес, якому піддаються тварини, і захистити навколишнє середовище. Зйомка документального фільму на Galaxy S21 Ultra – виразно новий досвід для мене!", – зазначив Донг Cік Кім.

Samsung Galaxy S21 Ultra захищений за стандартом IP68 і здатний витримувати занурення у воду на глибину до 1,5 метра протягом 30 хвилин. Однак у цьому випадку потрібно було опуститися на велику глибину, тому смартфон помістили в спеціальний водонепроникний чохол. Оскільки під водою доступу до управління пристроєм немає, перед зануренням на ньому запустили запис відео з роздільною здатністю 8K на основну широкутну камеру.

Ще на шляху до місця занурення експедицію супроводжували індо-тихоокеанські дельфіни-афаліна. Велика група пливла слідом за кораблем на високій швидкості, витончено вистрибуючи з води.

Після занурення у воду познайомитися з дельфінами вдалося ближче.

Ось восьминіг ховається між камінням, приймаючи забарвлення навколишнього його середовища.

Вище можна побачити великооку рибу-скорпіона, що живе на глибині 50 метрів під рівнем моря.

На дні навколо Чеджу можна зустріти величезну кількість рослин і коралів. Наприклад, вище зображені гігантські морські анемони, які об'єднуються у великі колонії.

Яскраво виділяється з оточення Euplexaura crassa з насиченим жовтим забарвленням. Цей вид коралів здається м'яким, але насправді він досить міцний.

На сайті Samsung можна подивитися ще більше відео про підводне життя, знятих за допомогою Galaxy S21 Ultra.

Читайте також: Експерти підрахували собівартість нових Apple Watch 6: вона вас вразить