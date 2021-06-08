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На Samsung Galaxy S21 Ultra зняли красу підводного світу: круте відео
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На честь Всесвітнього дня океанів, 8 червня, Samsung разом з відомим режисером документальних фільмів про підводний світ Донг Сик Кімом досліджували води навколо острова Чеджу біля південного узбережжя Кореї.
Подорож, у тому числі й в океанські глибини, задокументували за допомогою флагманського смартфона Galaxy S21 Ultra. Дивіться ролик на Радіо MAXIMUM!
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"Заміна важкого спорядження на тонкий і компактний смартфон для роботи з морськими мешканцями здатна допомогти скоротити відстань між мною й об'єктами зйомки, зменшити стрес, якому піддаються тварини, і захистити навколишнє середовище. Зйомка документального фільму на Galaxy S21 Ultra – виразно новий досвід для мене!", – зазначив Донг Cік Кім.
Samsung Galaxy S21 Ultra захищений за стандартом IP68 і здатний витримувати занурення у воду на глибину до 1,5 метра протягом 30 хвилин. Однак у цьому випадку потрібно було опуститися на велику глибину, тому смартфон помістили в спеціальний водонепроникний чохол. Оскільки під водою доступу до управління пристроєм немає, перед зануренням на ньому запустили запис відео з роздільною здатністю 8K на основну широкутну камеру.
Ще на шляху до місця занурення експедицію супроводжували індо-тихоокеанські дельфіни-афаліна. Велика група пливла слідом за кораблем на високій швидкості, витончено вистрибуючи з води.
Після занурення у воду познайомитися з дельфінами вдалося ближче.
Ось восьминіг ховається між камінням, приймаючи забарвлення навколишнього його середовища.
Вище можна побачити великооку рибу-скорпіона, що живе на глибині 50 метрів під рівнем моря.
На дні навколо Чеджу можна зустріти величезну кількість рослин і коралів. Наприклад, вище зображені гігантські морські анемони, які об'єднуються у великі колонії.
Яскраво виділяється з оточення Euplexaura crassa з насиченим жовтим забарвленням. Цей вид коралів здається м'яким, але насправді він досить міцний.
На сайті Samsung можна подивитися ще більше відео про підводне життя, знятих за допомогою Galaxy S21 Ultra.
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