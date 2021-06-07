Експерти DxOMark протестували фронтальні камери iPhone 12 та iPhone 12 mini

Фахівці лабораторії DxOMark перевірили фотоможливості фронтальних камер iPhone 12 і 12 mini. Пристрої оснащені ідентичними датчиками, які дозволили гаджетам увійти до першої двадцятки смартфонів з найбільш просунутими селфі-сенсорами.

Серед ключових переваг датчиків, встановлених в iPhone 12 та iPhone 12 mini, експерти DxOMark назвали правильний вимір експозиції при зйомці портретів, природне перенесення кольорів шкіри та високу деталізацію при хорошому рівні освітленості, пише TudoCelular.

Це цікаво: Усі моделі iPhone 13 з маленькою монобровою показали на рендерах

Коли сцена яскраво освітлена, шумів практично немає. Ще фронтальні камери смартфонів продемонстрували коректну оцінку глибини різкості, широкий динамічний діапазон під час зйомки відео та точний баланс білого.

На жаль, не обійшлося і без недоліків. Фронталки періодично демонструють спотворення балансу білого. У сценах з високим динамічним діапазоном для фотографій характерна обмеженість кольору. При активації статичного фокуса віддалені об'єкти виявляються занадто розмитими. Під час зйомки відео спостерігається високий рівень шуму при низькому рівні освітленості, а також ефект залишкового руху при ходьбі.

Проте смартфони набрали 98 балів у рейтингу DxOMark. Стільки ж балів у конкурента – Samsung Galaxy S21 5G. До слова, уся лінійка iPhone 12 оснащена ідентичними датчиками фронтальної камери з роздільною здатністю 12 Мп і апертурою f / 2.2. Під час тестування представники DxOMark відзначили, що єдина відмінність у зйомці між пристроями помітна при активації фронтального спалаху, роль якого виконує дисплей. Пояснюється це різною діагоналлю екранів.

Читайте також: Експерти підрахували собівартість нових Apple Watch 6: вона вас вразить