Vivo придумала спосіб прискорення інтернету на смартфонах

На рахунку китайського виробника смартфонів Vivo є багато інноваційних технологій. Виїжджаючу камеру та вбудований у дисплей сканер відбитків інженери компанії вирішили доповнити функцією подвійного під'єднання до бездротових мереж, яка дозволить значно підвищити стабільність та швидкість.

Dual Wi-Fi Acceleration дає можливість підключати один смартфон відразу до двох точок доступу. Таким чином одне під'єднання буде доповнювати інше, що, на думку Vivo, дозволить забезпечити комфортніший серфінг і стабільне з'єднання в іграх. У новому режимі передбачена синхронна робота частот 2,4 і 5 ГГц.

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Функція буде доступна в анонсованому раніше iQOO 5G – першому 5G-смартфоні виробника, показаному на виставці MWC Shanghai 2019. Гаджет працює на базі процесора Snapdragon 855 і оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті. Однією з топових функцією смартфона стала швидка зарядка потужністю 44 Вт, що дозволяє повністю зарядити акумулятор за рекордні 45 хвилин.

Про доступність функції Dual Wi-Fi Acceleration в інших моделях Vivo виробник не повідомляє.

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