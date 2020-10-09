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Vivo показала смартфон зі зйомним модулем камери: як він працює

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Vivo показала смартфон зі зйомною фронталкою - фото 1
Vivo показала смартфон зі зйомною фронталкою

Продовжуючи експериментувати з формфактором і функціональністю гаджетів, компанія vivo представила концептуальний смартфон, ключовою особливістю якого стала знімна фронтальна камера. Дивіться, як виглядає гаджет з несподіваним рішенням.

Vivo не тільки втілив незвичайну ідею у вигляді готового пристрою, але і продемонстрував його особливість в офіційному відеоролику.

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Концептуальний смартфон vivo IFEA передбачає висувний модуль фронталки. Гаджетів з подібним розташуванням камери на ринку чимало, але інженери vivo модифікували звичний формфактор, оснастивши модуль магнітним кріпленням з можливістю від'єднання для подальшої бездротової зйомки.

Ідея полягає в тому, що знімний блок можна використовувати як компактну екшен-камеру, розмістивши її в будь-якій точці.

Продемонстрований компанією гаджет належить до категорії концептуальних пристроїв, вихід яких у роздрібний продаж поки під питанням. Проте за оригінальний підхід виробник вже встиг отримати престижну премію в області дизайну Red Dot Design Award.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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