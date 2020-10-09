Інсайдер назвав усі ключові характеристики нових iPhone 12 напередодні анонсу

Лічені дні залишаються до презентації нових iPhone 12. Попри шалену кількість чуток, повної картини того, чого чекати від смартфонів, наразі немає. Пролити світло вирішив китайський інсайдер під ніком Kang, який поділився великою порцією інформації про особливості та ціни нових iPhone.

Відразу ж зазначимо, що це не підтверджена інформація. Тож "злив" чергового мережевого інсайдера слід сприймати з певним скепсисом. Тим паче коли мова йде про смартфони Apple, які нам мають показати 13 жовтня.

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Інсайдер підтверджує, що на майбутній презентації представлять відразу чотири різні iPhone 12:

5,4-дюймовий iPhone 12 mini з 64/128/256 ГБ за ціною від $ 699. Смартфон буде доступний у чорному, білому, червоному, синьому і зеленому кольорах;

з 64/128/256 ГБ за ціною від $ 699. Смартфон буде доступний у чорному, білому, червоному, синьому і зеленому кольорах; 6,1-дюймовий iPhone 12 з 64/128/256 ГБ за ціною від $ 799. Смартфон буде доступний у чорному, білому, червоному, синьому і зеленому кольорах;

з 64/128/256 ГБ за ціною від $ 799. Смартфон буде доступний у чорному, білому, червоному, синьому і зеленому кольорах; 6,1-дюймовий iPhone 12 Pro зі 128/256/512 ГБ за ціною від $ 999. Смартфон буде доступний в срібному, сірому, золотом і синьому кольорах;

зі 128/256/512 ГБ за ціною від $ 999. Смартфон буде доступний в срібному, сірому, золотом і синьому кольорах; 6,7-дюймовий iPhone 12 Pro Max зі 128/256/512 ГБ за ціною від $ 1099. Смартфон буде доступний у срібному, сірому, золотом і синьому кольорах.

Усі чотири моделі отримають підтримку 5G і екрани Super Retina XDR з підтримкою Dolby Vision і керамічним покриттям для посилення скла.

Breaking! Probably the most comprehensive and accurate product information for the iPhone 12 conference so far, from Weibo @ kang pic.twitter.com/pn37QOTJyk — Ice universe (@UniverseIce) October 9, 2020

Навушники та зарядні пристрої у комплект поставки входити не будуть.

Смартфони підтримуватимуть безпровідну зарядку Magsafe потужністю 15 Вт. У зв'язку з цим Apple випустить станції бездротової зарядки Magsafe Charger і Magsafe Duo Charger, що дозволяють заряджати один або два пристрої відповідно.

iPhone 12 mini та звичайний iPhone 12 , як запевняє інсайдер, отримають подвійні камери зі звичайним (f / 1.6) і надширококутним об'єктивом.

та звичайний , як запевняє інсайдер, отримають подвійні камери зі звичайним (f / 1.6) і надширококутним об'єктивом. iPhone 12 Pro оснастять звичайним, надширококутним і телеоб'єктивом з 4-кратним оптичним зумом.

оснастять звичайним, надширококутним і телеоб'єктивом з 4-кратним оптичним зумом. iPhone 12 Pro Max отримає телевик з 5-кратним оптичним зумом. Крім того, моделі Pro Max дістанеться новий сенсор, збільшений на 47%, з розміром пікселя 1,7 мкм.

Додатково повідомляється, що Apple покращить у всіх нових пристроях нічну зйомку, а також режими Deep Fusion і Smart HDR.

iPhone 12 й iPhone 12 mini, ймовірно, надійдуть у продаж 23-24 жовтня, а Pro-версії мають надійти у роздріб 12-13 листопада.

За даними інсайдера, разом зі смартфонами Apple представить компактну смарт-колонку HomePod Mini висотою близько 8 сантиметрів, оснащену процесором S5. Вона коштуватиме $ 99.

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