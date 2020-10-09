OnePlus 8T повністю розсекретив офіційний магазин: фото смартфона

Схоже, що OnePlus вирішила зовсім не чекати наступного тижня, щоб представити свій новий смартфон. Слідом за роликом з демонстрацією дизайну пристрою офіційний магазин компанії відкрив прийом попередніх замовлень на JD, розкривши всі подробиці про флагман.

Відповідно до опису OnePlus 8T в інтернет-магазині, смартфон отримає дисплей з частотою оновлення 120 Гц і HDR10 +. Там же зазначено, що екран отримав оцінку A + від експертів з видання DisplayMate.

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Апарат оснащується процесором Snapdragon 865 (не плюс-версія) і акумулятором на 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 65 Вт, що заповнює 70% за 20 хвилин. Одна з камер отримає ультраширококутний об'єктив з кутом огляду 123 градусів. З коробки в апараті буде встановлена ​​операційна система Android 11.

Повноцінна презентація OnePlus 8T запланована на 14 жовтня. Під час онлайн-трансляції будуть оголошені ціна новинки та терміни надходження в продаж.

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