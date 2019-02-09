Vivo Nex Dual Screen перевірили на ремонтопридатність

Зак Нільсон вирішив не лише перевірити смартфон Vivo Nex Dual Screen на міцність, а й продовжив вивчати пристрій більш детально.

Апарат отримав низку незвичайних особливостей на кшталт двох дисплеїв і вбудованого в екран сканера відбитків, тому цього разу техноблогер взявся за розбирання смартфона.

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Vivo Nex Dual Screen отримав по дисплею з кожного боку, що внесло корективи в процес розбирання. Зазвичай смартфони зі скляною задньою панеллю розбираються якраз зі зворотного боку. Коли блогер спробував ножем підчепити задню панель, та тріснула, і від неї відколовся шматок скла.

Як Vivo Nex Dual Screen проходив тест на міцність:

Спереду апарат трохи легше піддавався розбиранню, але робити це довелося вкрай акуратно, щоб не пошкодити контакти. До слова, навіть якщо розділити смартфон на дві частини, екрани продовжують працювати і між ними можна перемикатися, як при звичайному використанні. Всі основні компоненти закріплені на основному 6,4-дюймовому екрані. При цьому всі елементи модульні, і легко від'єднуються. Для повного розбирання потрібно відкрутити велике число гвинтів всередині корпусу.

Під час вивчення начинки смартфона блогер виявив на динаміку та USB-роз'ємі захист від потрапляння всередину води, при цьому апарат не має офіційного рейтингу IP. Також блогер вивчив сканер відбитків пальців, представлений у вигляді спеціальної камери, яка фотографує палець через невелику прозору область в дисплеї.

Процес розбирання Vivo Nex Dual Screen:

В кінці Зак Нільсон традиційно зібрав пристрій назад і перевірив його працездатність.

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