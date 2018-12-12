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Представлено смартфон Vivo Nex Dual Display Edition: два екрани та 10 ГБ оперативки
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Компанія Vivo представила смартфон Nex Dual Display Edition. Якщо в випущеному цього літа Nex S була висувна фронтальна камера, то в новому апараті виробник від неї відмовився, зробивши ставку на максимальну безрамковість.
Натомість Vivo Nex Dual Display Edition отримав другий дисплей, а також сканер відбитків пальців в екрані та потрійну основну камеру.
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91,63% фронтальної панелі займає 6,39-дюймовий Super AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів і співвідношенням 19,5: 9. Виробник відмовився від вирізів, тому дисплей відрізняється тонкими рамками з усіх боків.
Від фронтальної камери розробники Vivo Nex Dual Display Edition відмовилися зовсім, пропонуючи використовувати обидві. А щоб бачити себе під час зйомки селфі або запису відео, на зворотному боці встановлений 5,49-дюймовий Super AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD і співвідношенням 16: 9.
Компанія Vivo розповіла про кілька сценаріїв використання другого екрану. Найбільш логічний – під час створення селфі. Також на задньому екрані людина, яку фотографують, може бачити себе, щоб стати у вдалу позу. Крім того, другий дисплей можна використовувати як додатковий інструмент для управління в іграх.
Над заднім екраном знаходиться ціла низка сенсорів і інших елементів. Центральне місце зайняла потрійна камера, представлена основним 12-мегапіксельним модулем з оптичною стабілізацією і діафрагмою f / 1.79, 2-мегапіксельним сенсором зі світлосилою f / 1.8 для аналізу глибини різкості і датчиком 3D TOF. Останній використовується для сканування обличчя по 300 000 точках при розблокуванні, може створювати 3D-моделі, служить при роботі з доповненою реальністю і допомагає функціям смартфона, пов'язаним з обробкою особи при зйомці. Над камерами знаходиться дуга зі світлодіодів, яка підсвічує об'єкт при зйомці, а також може загорятися різними кольорами, повідомляючи про сповіщення.
Технічні характеристики Vivo Nex Dual Display Edition:
- Основний дисплей: 6,39 ", Full HD + (2340х1080), 19,5: 9, Super AMOLED
- Другий дисплей: 5,49 ", Full HD (1920х1080), 16: 9, Super AMOLED
- Процесор: Snapdragon 845, вісім ядер, графіка Adreno 630
- Оперативна пам'ять: 10 ГБ
- Вбудований накопичувач: 128 ГБ без можливості розширення
- Камера: потрійна, 12 Мп (Sony IMX363, f / 1.79), 2 Мп (2.9 мкм, f / 1.8, аналіз глибини різкості), 3D TOF (f / 1.3, розпізнавання осіб)
- Акумулятор: 3500 мАг, підтримка швидкої зарядки 10 В / 2,25 А
- Аудіо: 32-бітний аудіочіп AK4377A від Asahi Kasei Microdevices
- Безпека: сканер відбитків пальців в екрані, функція розпізнавання осіб
- Бездротові інтерфейси: Wi-Fi 802.11ac (2,4 + 5 ГГц) 2х2 MIMO, Bluetooth 5 LE, Dual 4G VoLTE
- NFC: немає
- ОС: Funtouch OS 4.5 на базі Android 9.0 Pie
- Габарити: 157,19 х 75,3 х 8,09 мм
- Вага: 199,2 г
У Китаї вже відкриті передзамовлення на Vivo Nex Dual Display Edition, а у продаж смартфон вийде 23 грудня. Апарат буде доступний і за межами Китаю. Орієнтовна вартість – $ 725.
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