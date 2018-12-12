Представлено смартфон Vivo Nex Dual Display Edition: два екрани та 10 ГБ оперативки

Компанія Vivo представила смартфон Nex Dual Display Edition. Якщо в випущеному цього літа Nex S була висувна фронтальна камера, то в новому апараті виробник від неї відмовився, зробивши ставку на максимальну безрамковість.

Натомість Vivo Nex Dual Display Edition отримав другий дисплей, а також сканер відбитків пальців в екрані та потрійну основну камеру.

І ще: iPhone XR та Xiaomi Mi Mix 3: найкращі флагманські смартфони 2018 року

91,63% фронтальної панелі займає 6,39-дюймовий Super AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів і співвідношенням 19,5: 9. Виробник відмовився від вирізів, тому дисплей відрізняється тонкими рамками з усіх боків.

Vivo Nex Dual Display Edition

Від фронтальної камери розробники Vivo Nex Dual Display Edition відмовилися зовсім, пропонуючи використовувати обидві. А щоб бачити себе під час зйомки селфі або запису відео, на зворотному боці встановлений 5,49-дюймовий Super AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD і співвідношенням 16: 9.

Vivo Nex Dual Display Edition

Компанія Vivo розповіла про кілька сценаріїв використання другого екрану. Найбільш логічний – під час створення селфі. Також на задньому екрані людина, яку фотографують, може бачити себе, щоб стати у вдалу позу. Крім того, другий дисплей можна використовувати як додатковий інструмент для управління в іграх.

Vivo Nex Dual Display Edition

Над заднім екраном знаходиться ціла низка сенсорів і інших елементів. Центральне місце зайняла потрійна камера, представлена ​​основним 12-мегапіксельним модулем з оптичною стабілізацією і діафрагмою f / 1.79, 2-мегапіксельним сенсором зі світлосилою f / 1.8 для аналізу глибини різкості і датчиком 3D TOF. Останній використовується для сканування обличчя по 300 000 точках при розблокуванні, може створювати 3D-моделі, служить при роботі з доповненою реальністю і допомагає функціям смартфона, пов'язаним з обробкою особи при зйомці. Над камерами знаходиться дуга зі світлодіодів, яка підсвічує об'єкт при зйомці, а також може загорятися різними кольорами, повідомляючи про сповіщення.

Vivo Nex Dual Display Edition

Технічні характеристики Vivo Nex Dual Display Edition:

Основний дисплей: 6,39 ", Full HD + (2340х1080), 19,5: 9, Super AMOLED

Другий дисплей: 5,49 ", Full HD (1920х1080), 16: 9, Super AMOLED

Процесор: Snapdragon 845, вісім ядер, графіка Adreno 630

Оперативна пам'ять: 10 ГБ

Вбудований накопичувач: 128 ГБ без можливості розширення

Камера: потрійна, 12 Мп (Sony IMX363, f / 1.79), 2 Мп (2.9 мкм, f / 1.8, аналіз глибини різкості), 3D TOF (f / 1.3, розпізнавання осіб)

Акумулятор: 3500 мАг, підтримка швидкої зарядки 10 В / 2,25 А

Аудіо: 32-бітний аудіочіп AK4377A від Asahi Kasei Microdevices

Безпека: сканер відбитків пальців в екрані, функція розпізнавання осіб

Бездротові інтерфейси: Wi-Fi 802.11ac (2,4 + 5 ГГц) 2х2 MIMO, Bluetooth 5 LE, Dual 4G VoLTE

NFC: немає

ОС: Funtouch OS 4.5 на базі Android 9.0 Pie

Габарити: 157,19 х 75,3 х 8,09 мм

Вага: 199,2 г

У Китаї вже відкриті передзамовлення на Vivo Nex Dual Display Edition, а у продаж смартфон вийде 23 грудня. Апарат буде доступний і за межами Китаю. Орієнтовна вартість – $ 725.

Читайте також: Офіційно представлено топовий смартфон OnePlus 6T McLaren Edition