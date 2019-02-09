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Довгоочікуваний флагман Nokia 9 PureView з'явився на реальних фотографіях

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Nokia 9 PureView отримає відразу п'ять основних камер - фото 1
Nokia 9 PureView отримає відразу п'ять основних камер / Nokiapoweruser

У мережі з'явилися реальні фотографії майбутнього смартфона Nokia 9 PureView. Виходу цієї моделі чекають з 2017 року, і відтоді багато що змінилося. Зараз, коли до запланованої презентації залишається менш ніж три тижні, про апарат відомо майже все.

Однією з головних його фішок має стати рекордна кількість камер.

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Як і передбачалося, Nokia 9 PureView отримає плоский 6-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Quad HD +, співвідношенням сторін 18: 9 і підтримкою розширеного динамічного діапазону HDR10. У нього будуть невеликі рамки з усіх боків – жодних вирізів або отворів. Також це перший смартфон Nokia зі сканером відбитків пальців в екрані.

Nokia 9 PureView покажуть за лічені дні - фото 306478
Nokia 9 PureView покажуть за лічені дні

Найбільший інтерес викликає задня панель, де в формі квітки розмістилися п'ять об'єктивів камер з оптикою Zeiss, світлодіодний спалах і лазерний автофокус. Характеристики модулів поки невідомі. Очікується, що Nokia 9 PureView зможе робити фотографії з високою роздільною здатністю, а також з можливістю вибору будь-якої точки фокусування на вже готових світлинах. Крім того, п'ять сенсорів дозволять захоплювати більше світла при зйомці в складних умовах.

Nokia 9 PureView покажуть за лічені дні - фото 306477
Nokia 9 PureView покажуть за лічені дні

У плані "заліза" очікується, що Nokia 9 PureView отримає восьмиядерний процесор Snapdragon 845, 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті у залежності від версії, накопичувач на 128 або 256 ГБ і акумулятор місткістю 4150 мАг. Ймовірно, смартфон буде працювати на чистій версії Android 9.0 Pie з подальшим оновленням до Android Q.

Презентація Nokia 9 PureView разом з Nokia 6.2 відбудеться у кінці лютого в рамках виставки MWC 2019.

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Джерело: Gizmochina
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