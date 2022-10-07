Vivienne Mort випустила пісню "Друже мій", щоб допомогти безпритульним тваринам

Український гурт Vivienne Mort на чолі з Даніелою Заюшкіною презентував нову пісню "Друже мій". Мета цієї музичної композиції – привернути увагу та заохотити людей до порятунку безпритульних тварин, які страждають від війни. Слухайте пронизливу пісню!

Співачка разом з організацією UAnimals відкрили збір на будки для гостомельського притулку, адже попередні будки знищила ракета. Тут щодня з'являються нові розгублені та понівечені війною звірі.

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Незліченна кількість домашніх, диких тварин і навіть птахів з початком повномасштабного вторгнення теж опинилися в зоні бойових дій. Вони потрапляють під обстріли, залишаються без сім‘ї та домівки. Готовністю людей прийти їм на допомогу і визначається рівень людяності.Це відео ми присвячуємо всім волонтерам, які самовіддано рятують українських тварин від смерті. Я знаю військових, які возять за собою двох врятованих собак та двох котів. Таких військових багато. В той час, як для ворогів людське життя нічого не означає, українці рятують кошенят, їжаків, пташенят, всіх, кого можна вирвати з лап несправедливої смерті, і їх ніхто до цього не примушує. Вони роблять це за покликом серця. Вони репрезентують Україну у світі, як гуманну країну", – йдеться в описі до кліпу.

Усі кадри у кліпі з врятованими від війни тваринами надала організація UAnimals. У відео глядач може бачити імена та короткі досьє пухнастиків. А головне, що хвостатих героїв цього відео можна прихистити.

Слухати пісню Vivienne Mort – Друже мій:

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