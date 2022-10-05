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Війна Українська музика

"Леся": слухайте нову пісню KRUTЬ на слова поезії Лесі Українки

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"Леся": слухайте нову пісню KRUTЬ на слова поезії Лесі Українки - фото 1

Пісня "Леся" написана на вірш геніальної української поетеси Лесі Українки. Слухайте нову пісню талановитої Марини Круть!

Леся Українка у 1890 році створила поезію "Contra Spem Spero", а у 2022 році Марина Круть написала музику та ці слова й створила чудову музичну композицію.

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Цікаво, що у цьому кліпі використали особисті відео дівчатами з різних міст України про евакуацію під час війни. Їх надали на прохання Марини Круть. А Сашко Кулик, режисер кліпу, долучив й власні документальні кадри, які зафільмував на львівському залізничому вокзалі у перші дні початку повномасштабної війни.

Про що це відео? Про українську жінку, яка має силу здолати шлях через увесь світ зі своїми маленькими дітьми за для збереження майбутнього нашої країни. Я хочу показати її силу і віру. З початком повномасштабного вторгнення з України виїхало 12 млн українців. Це 12 мільйонів особистих драм і трагедій. Дуже боляче бачити на залізничних і автовокзалах жінок з дітьми, які покидають Україну, не знаючи напевно чи повернуться колись. Хтось знайде нове життя та асимілюється за кордоном. Хтось повернеться додому, а хтось не має вже дому, не має куди повертатись", – йдеться в описі до кліпу.

Слухати пісню KRUTЬ – Леся:

Слова пісні KRUTЬ – Леся:

Я буду крізь сльози сміятись,
 Серед лиха співати пісні,
 Без надії таки сподіватись,  
Жити буду! Геть думи сумні!

Гетьте, думи, ви хмари осінні!  
Тож тепера весна золота!  
Чи то так у жалю, в голосінні,  
Проминуть молодії літа?

Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
 Серед лиха співати пісні,
 Без надії таки сподіватись,  
Жити хочу! Геть думи сумні!

Я на вбогім сумнім перелозі
 Буду сіять барвисті квітки,
 Буду сіять квітки на морозі,  
Буду лить на них сльози гіркі.

І від сліз тих гарячих розтане  
Та кора льодовая, міцна,
 Може, квіти зійдуть, і настане  
Ще я для мене весела весна.

Так, я буду крізь сльози сміятись,
 Серед лиха співати пісні,  
Без надії таки сподіватись,  
Жити буду! Геть думи сумні!

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