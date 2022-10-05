"Леся": слухайте нову пісню KRUTЬ на слова поезії Лесі Українки

Пісня "Леся" написана на вірш геніальної української поетеси Лесі Українки. Слухайте нову пісню талановитої Марини Круть!

Леся Українка у 1890 році створила поезію "Contra Spem Spero", а у 2022 році Марина Круть написала музику та ці слова й створила чудову музичну композицію.

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Цікаво, що у цьому кліпі використали особисті відео дівчатами з різних міст України про евакуацію під час війни. Їх надали на прохання Марини Круть. А Сашко Кулик, режисер кліпу, долучив й власні документальні кадри, які зафільмував на львівському залізничому вокзалі у перші дні початку повномасштабної війни.

Про що це відео? Про українську жінку, яка має силу здолати шлях через увесь світ зі своїми маленькими дітьми за для збереження майбутнього нашої країни. Я хочу показати її силу і віру. З початком повномасштабного вторгнення з України виїхало 12 млн українців. Це 12 мільйонів особистих драм і трагедій. Дуже боляче бачити на залізничних і автовокзалах жінок з дітьми, які покидають Україну, не знаючи напевно чи повернуться колись. Хтось знайде нове життя та асимілюється за кордоном. Хтось повернеться додому, а хтось не має вже дому, не має куди повертатись", – йдеться в описі до кліпу.

Слухати пісню KRUTЬ – Леся:

Слова пісні KRUTЬ – Леся:

Я буду крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Жити буду! Геть думи сумні!

Гетьте, думи, ви хмари осінні!

Тож тепера весна золота!

Чи то так у жалю, в голосінні,

Проминуть молодії літа?

Ні, я хочу крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Жити хочу! Геть думи сумні!

Я на вбогім сумнім перелозі

Буду сіять барвисті квітки,

Буду сіять квітки на морозі,

Буду лить на них сльози гіркі.

І від сліз тих гарячих розтане

Та кора льодовая, міцна,

Може, квіти зійдуть, і настане

Ще я для мене весела весна.

Так, я буду крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Жити буду! Геть думи сумні!

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