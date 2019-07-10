Виверження вулкану в Індонезії зняли на відео: моторошне видовище

В Індонезії активізувався вулкан Синабург, який почав викидати попіл на висоту у 7 кілометрів. Місцевим мешканцям вдалось зафіксувати це на відео, і виглядає захопливо і моторошно водночас.

На острові Суматра в Індонезії 9 липня трапилось виверження вулкану Синабург. Востаннє він активізовувався у лютому 2018 року, викидаючи стовп попелу на 5 км, а цього разу він дійшов до 7 км. Відзначається, що пірокластичні потоки від Синабругу простяглись на відстань до 9 км від кратера, а саме виверження тривало майже 10 хвилин.

І ще: Торнадо на Закарпатті зняли на відео

Зараз поблизу втримується червоний рівень небезпеки, однак оперативна робота рятувальників допомогла швидко евакуювати населення неподалік.

Читайте також: Виверження вулкана у Мексиці зняли з ілюмінатора літака: відео