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Торнадо на Закарпатті зняли на відео

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Смерч на Закарпатті - фото 1
Смерч на Закарпатті / youtube

Смерч пронісся над селом Сюрте поблизу Ужгорода. Очевидцям вдалося зняти рідкісне явище на відео.

У мережі з'явилося відео урагану, який пролітав над селом Сюрте під Ужгородом. Ролик виклав в YouTube користувач Анатолій Голян. На відео видно, як торнадо з дощем проноситься над будинками.

І ще: Погода в Україні 10 липня: похолодання накриє всю країну

За даними закарпатських ЗМІ, ураган 7 липня з сотень будинків зірвав дахи, а іноді в небо піднялися і огорожі.

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Джерело: youtube
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