Виверження вулкана у Мексиці зняли з ілюмінатора літака: відео

Пасажир літака зняв з ілюмінатора виверження вулкана в Мексиці. Відео було опубліковано на Twitter-сторінці ABC News.

На відео показаний вулкан Попокатепетль, що викидає стовп вулканічного попелу. Дим піднімається в небо на тлі рожевого заходу сонця. У зв'язку з виверженням вулкана місцеві жителі були попереджені про небезпеку перебувати поблизу.

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Користувачі у коментарях до відео висловили захоплення і страх одночасно, назвавши побачене "лякаючою силою природи" і "руйнівною красою".

VOLCANO SUNRISE: An airline passenger captured this majestic footage of Mexico’s Popocatépetl volcano spewing ash miles into the sky.



Officials urged residents to be cautious and avoid the area. https://t.co/bvMehsZT02 pic.twitter.com/4u1ZNOlFAa — ABC News (@ABC) 18 червня 2019 р.

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