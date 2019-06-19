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Виверження вулкана у Мексиці зняли з ілюмінатора літака: відео

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Виверження вулкана у Мексиці - фото 1
Виверження вулкана у Мексиці

Пасажир літака зняв з ілюмінатора виверження вулкана в Мексиці. Відео було опубліковано на Twitter-сторінці ABC News.

На відео показаний вулкан Попокатепетль, що викидає стовп вулканічного попелу. Дим піднімається в небо на тлі рожевого заходу сонця. У зв'язку з виверженням вулкана місцеві жителі були попереджені про небезпеку перебувати поблизу.

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Користувачі у коментарях до відео висловили захоплення і страх одночасно, назвавши побачене "лякаючою силою природи" і "руйнівною красою".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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