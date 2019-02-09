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Виверження вулкана з блискавками вразило Reddit: відео

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Вражаюче виверження вулкана - фото 1
Вражаюче виверження вулкана

У мережі не можуть відвести погляд від ефектного запису з виверженням вулкана. Неймовірне видовище!

На платформі Reddit користувач з ніком Perfect_Gas поділився роликом, на якому можна побачити виверження вулкана з блискавками. За короткий час допис опинився у трендах мережі, адже зібрав понад 24 тисячі переглядів та більш як 200 коментарів.

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Як відзначили користувачів, тепер можна зрозуміти, чому люди колись думали, що це було роботою богів та демонів.

Volcano erupting from r/NatureIsFuckingLit

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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