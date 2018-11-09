Неймовірні пейзажі Європи від молодого студента: яскраві фото

Американський студент мандрує Європою та фіксує це на камеру, надихаючи інших на подорожі. Насолоджуйтесь!

Знайомтесь, Джордж Ілструп (George Ilstrup) – 22-річний фотограф-самоучка та студент, який зараз мешкає у містечку Дулут у Міннесоті. Хлопець обожнює мандри та намагається захопити на камеру незвичайні пейзажі Європи так, щоб передати всю атмосферу цих місць. І в нього виходить, адже за його сторінкою в соцмережі Instagram стежать понад 17 тисяч осіб. До слова, Джордж навчається на вчителя молодших класів, а восени вже почне викладати у Словенії.

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Фото Європи, які надихають на мандри / George Ilstrup

Фото Європи, які надихають на мандри / George Ilstrup

Фото Європи, які надихають на мандри / George Ilstrup

Фото Європи, які надихають на мандри / George Ilstrup

Фото Європи, які надихають на мандри / George Ilstrup

Фото Європи, які надихають на мандри / George Ilstrup

Фото Європи, які надихають на мандри / George Ilstrup

Фото Європи, які надихають на мандри / George Ilstrup

Фото Європи, які надихають на мандри / George Ilstrup

Фото Європи, які надихають на мандри / George Ilstrup

Фото Європи, які надихають на мандри / George Ilstrup

Фото Європи, які надихають на мандри / George Ilstrup

Фото Європи, які надихають на мандри / George Ilstrup

Фото Європи, які надихають на мандри / George Ilstrup

Фото Європи, які надихають на мандри / George Ilstrup

Фото Європи, які надихають на мандри / George Ilstrup

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