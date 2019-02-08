Студент знайшов у морі загадкові "золоті кулі"

У Аарона Сміта з Ньюкасла незвичайне хобі, яким він займається з самого дитинства. Хлопець досліджує берег моря після великих штормів. Для чого? Читайте нижче.

Хлопець живе неподалік від моря. Після кожного серйозного шторму він йде на берег і шукає там викинуті на берег скам'янілості.

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Серед виявлених Смітом скарбів – морські тварини, риби, монети і кулі. Але найдивніше, що знаходив мисливець за скам'янілостями – золоті ядра. Це вапнякові камені округлої форми, покриті зовні залізним колчеданом. Ця речовина також відома як золото дурнів: якщо таке ядро ​​гарненько відполірувати, воно буде сяяти, як золота прикраса.

Але Аарона Сміта цікавить не стільки золотий блиск, скільки те, що всередині ядра. Там часто можна виявити скам'янілих амонітів – вимерлих молюсків. Вони утворюють всередині каменю незвичайну спіральну структуру.

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