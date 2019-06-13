У США показали масовий зліт конвертопланів: вражаюче відео

Всього було задіяно 26 конвертопланів Bell V-22B Osprey і 14 важких вертольотів Sikorsky CH-53E Super Stallion. Ролик оприлюднив Ultimate Military Channel на своєму каналі в YouTube.

Корпус морської піхоти США провів навчання на базі Marine Corps Air Station Miramar в Каліфорнії, під час якого льотчики конвертопланів Bell V-22B Osprey продемонстрували злагоджену роботу.

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База Marine Corps Air Station Miramar в Каліфорнії

Bell V-22B Osprey – єдиний конвертоплан у світі, який серійно випускається.

Також у навчаннях брали участь вертольоти Sikorsky CH-53E Super Stallion. Це найбільший і найважчий вертоліт з усіх, які є у військах США.

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