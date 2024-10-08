Вивчаймо українську культуру: підбірка найбільш відомих сучасних українських митців

Щорічно у другу неділю жовтня в Україні відзначається День художника. У 2024 році це свято припадає на 13 жовтня. Радіо Максимум з нагоди події вирішило підготувати добірку найбільш відомих сучасних українських митців.

Люди, які займаються образотворчим мистецтвом, відчувають тонку, непорушну красу світу, приховану від більш приземлених людей. Завдяки художникам суспільство отримує унікальну можливість споглядати багато речей, на перший погляд, прихованих.

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Творці високого рівня "оживляють" цілі міста, доводячи нам, що кожне живе і неживе створіння на планеті має характер і душу.

Сучасні українські художники:

1. Влада Ралко

Одна з найвідоміших українських художниць, що працюють у жанрі експресіонізму. У 2019 році вона стала лауреаткою премії ООН "Жінки в мистецтві". Більшість робіт Влади Ралко, так чи інакше, пов'язані з тілом людини та описують те, що відбувається з ним та у ньому.

Однією з важливих робіт у творчості художниці є "Київський щоденник". Ця серія малюнків виникла після початку російського вторгнення у 2014 році. Невизначеність, мінливість та стрімкість подій вплинули на формат робіт. Невеликі за розміром картини стали способом миттєвого реагування художниці на тогочасну дійсність.

Влада Ралко

2. Олег Тістол

Олег Тістол – один із найпопулярніших українських художників, який представляв країну на арт-бієнале у Сан-Паулу у 1994 році та 49-й Венеціанській бієнале у 2001 році. Його картини знають та цінують у всьому світі. Відмінна риса творчості Олега Тістола – художнє переосмислення різних кліше та стереотипів шляхом експериментів.

Одна з них була зроблена у співпраці з дизайнером Анастасією Івановою у 2013 році, коли відвідувачі 31-го Українського тижня моди брали участь у розмальовці твору "Книжка-розмальовка", створивши інтерактивний витвір мистецтва.

Олег Тістол

3. Іван Марчук

Цей український художник, щирий талант українського сучасного мистецтва, увійшов до списку 100 найкращих живих геніїв, складений The Daily Telegraph (будучи єдиним українцем у ньому). У творчості художника близько 5000 картин, багато з яких виставляються за кордоном.

Свою техніку він називає плентаїзмом, похідним від українського діалекту слова плентати (плести). Неймовірні роботи Івана Марчука складаються з багатошарових ліній, що переплітаються, які здалеку зливаються в один колір.

Іван Марчук

4. Віктор Сидоренко

Один із лідерів сучасного українського мистецтва. Займається живописом, фотографією, інсталяцією та скульптурою. Ранні роботи митець створював у стилі реалізму, а згодом перейшов до постмодерну та неоавангарду. Його проєкт "Жорна часу" представляв Україну на 50-й Венеційській бієнале.

Основною темою його творчості є людина та її ідентифікація у сучасному цифровому світі. "Нульовий рік. Ідея світла" – це один з останніх проєктів Віктора. Головний персонаж робіт не лише демонструє свою еволюцію за останні 26 років, а й відображає трансформацію суспільства, його пристосування до нових реалій.

Віктор Сидоренко

5. Назар Білик

Один з найуспішніших молодих українських художників. Він працює у напрямі сучасної скульптури, створює об'єкти у публічному просторі. У своїх роботах автор намагається зобразити взаємодію людини з середовищем.

Мабуть, найвідоміша його робота – це 6-метрова скульптура "Дощ", що розташована у Києві на Пейзажній алеї та символізує зв’язок людини з природою.

Назар Білик

6. Анатолій Криволап

Анатолій Криволап вважається найуспішнішим сучасним художником України. Про нього сьогодні говорять чи не найбільше. Він – найдорожчий серед представників сучасного українського мистецтва на міжнародному арт-ринку.

У жовтні 2013 року на торгах аукціону "Phillips de Pury & Со" в Лондоні роботу “Кінь. Вечір” було продано за $186 тис. Рекордну суму ще ніхто з інших митців не зміг перевершити.

Анатолій Криволап

7. Ілля Чічкан

Ілля Чічкан – яскравий представник нової хвилі українського мистецтва. Його роботи часто виставляють в українських галереях. Його твори високо цінують у Європі. Одну з його картин "It" продали у 2007 році за $70 тис.

Найчастіше автор використовує образи мавп для своїх робіт, його картину "Чарлі" продали за $20,5 тис. У 2009 р. Чічкан брав участь у Венеціанському бієнале, представляючи український павільйон.

Ілля Чічкан

8. Оксана Мась

Оксана Мась – одна з небагатьох українських художниць, картини якої представлені в найвідоміших галереях світу. Критики називають художницю українським брендом, а її твори вважають такими, що випереджають час.

Художниця представляла Україну на 54-й Венеційському Бієнале з проєктом, який надалі став частиною масштабної артінсталяції "Алтар націй". Мозаїка із дерев'яних яєць являє собою відтворення шедеврального Гентського Вівтаря епохи Відродження. На аукціоні Sоthеbу’s у 2009 році її роботу "DRIVE 9" купили за $55, 2 тис. На українському ринку картини Оксани Мась коштують від $20 тис.

Оксана Мась

9. Максим Мамсіков

Він починав із мініатюрних чорно-білих пейзажів. Після декількох експериментальних серій на зразок "Кольоропробу" (на кожному полотні − збільшений до абсурдних розмірів мазок) художник знайшов стиль, за який його, ймовірно, назвуть легендою 2000–2010-х (як його батька Владислава Мамсікова називають легендою "суворого стилю" 1960-х).

Максим Мамсіков брав участь у більш ніж 30 групових проектах в Україні, Росії, Греції, Німеччині, Норвегії, Франції, Великобританії та США. Починаючи з 2009 року, роботи художника були продані на таких аукціонах як, Sotheby’s, Phillips de Pury, Vladey і Macdougall’s. А картина "Морський бій" пішла з молотка за $35 тис.

Максим Мамсіков

10. Жанна Кадирова

Українська художниця та скульпторка. Вона створює об’єкти, інсталяції, мозаїки та скульптури. Сировина, з якою працює художниця, підкреслює природу її робіт. Тривалий час улюбленими матеріалами для створення об’єктів були коштовне каміння та кахель.

Один із проєктів Жанни Кадирової під назвою "Маркет" складався виключно з керамічних овочів та фруктів, які відвідувачі могли придбати за таким розрахунком: один грам дорівнював одному долару. Вже під час війни Жанна Кадирова створила серію робіт під назвою "Паляниця". Усі об’єкти були виконані з річкового каміння.

Жанна Кадирова

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