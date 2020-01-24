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Віваріум: трейлер моторошного фільму про життя в ідеальному світі

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Віваріум, дивитись трейлер фільму - фото 1
Віваріум, дивитись трейлер фільму

У мережі з'явився трейлер до науково-фантастичного трилера "Віваріум" (VIVARIUM), де головну роль виконав зірка "Зомбіленду" Джессі Айзенберг. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Вийшло свіже промо до незвичайної стрічки "Віваріум" (VIVARIUM), яку вперше презентували на Каннському фестивалі, а от на світових екранах вона з'явиться вже у березні.

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Сюжет розповідає про пару, яка намагається знайти для себе помешкання. Дивом вони потрапляють у ідеальний на перший погляд район, який водночас вражає і лякає. Моторошного ефекту додає і зловісний рієлтор, і те, що вони ніяк не можуть покинути цю нереальну частину міста. Тож їм доводиться залишитись в одному з будинків, де їжа з'являється сама, а газон ніколи не втрачає свій вигляд. А точкою кипіння стає раптова поява дитини у картонній коробці. Головні ролі виконали Джессі Айзенберг та Імоджен Путс.

Віваріум, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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