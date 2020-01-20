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Ритм-секція: тизер трилеру з Блейк Лавлі та Джудом Лоу

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Ритм-секція: трейлер фільму онлайн - фото 1
Ритм-секція: трейлер фільму онлайн / CBR

У мережі з'явився трейлер до нового драматичного фільму "Ритм-секція" (The Rhythm Section), де головні ролі виконали знамениті Джуд Лоу та Блейк Лавлі. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Кіностудія Paramount Pictures випустила свіжі промо до стрічки "Ритм-секція" (The Rhythm Section), дата виходу якої запланована вже на 30 січня. Фільм базується на однойменному романі Марка Бернелла. У роликах показують і свіжі кадри з картиники і процес зйомок

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Сюжет драматичного трилера розповідає про родину Стефані Патрік, яка загинула в авіакатастрофі. Дивом сама жінка не опинилась на борту літака. І поки її з'їдає горе, то поліція не надто активно розслідує трагедію, тож Стефані вирішує сама дізнатись правду. Виявилось, що катастрофа була запланованою, тому тепер головна героїня знайде убивць та помститься.

У головних ролях: Джуд Лоу, Блейк Лайвлі, Стерлінг К. Браун, Макс Казелла та інші.

Ритм-секція: дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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