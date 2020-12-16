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Витримка у 8 років: на одному фото показали майже 3000 різних траєкторій Сонця

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Траєкторії Сонця за 8 років - фото 1
Траєкторії Сонця за 8 років / herts

В обсерваторії Бейфордбері співробітники Університету Хартфордшира знайшли знімок з найдовшою витримкою в історії – вісім років. Він лежав у пивній банці. Його зробила Реджина Валкенборг, у 2012 році вона завершувала навчання за фахом образотворче мистецтво.

Реджина захопилася фотографуванням без використання сучасних технологій. Тому замість камери-обскури використовувала банку з-під пива Kopparberg, вистелену фотопапером. Її Реджина поставила на телескоп обсерваторії, про неї забули до вересня 2020 року.

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В результаті вийшов знімок неба, зроблений з витримкою у вісім років. На ньому видно 2953 дугоподібних сліди Сонця, яке підіймалося і опускалося весь цей час. Зліва на фото проглядається купол найстарішого телескопа Бейфордбері.

"Це удача, що знімок залишився недоторканим всі ці роки років. Я вже пробувала цю техніку в обсерваторії, але фотографії часто псувалися від вологи, а фотопапір скручувався. На мій подив, цього разу фотопапір не зіпсувався", – сказала Реджина.

Попередній рекорд по найдовшій витримці в історії фотографії належав німцеві Міхаелю Везли – чотири роки і вісім місяців.

Витримка у 8 років: на одному фото показали майже 3000 різних траєкторій Сонця - фото 439199
Витримка у 8 років: на одному фото показали майже 3000 різних траєкторій Сонця - фото 439198
Витримка у 8 років: на одному фото показали майже 3000 різних траєкторій Сонця - фото 439197

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Джерело: herts
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