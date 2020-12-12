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В Англії сімейна пара знайшла скарб у себе в дворі: фотофакт
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Подружжя, що живуть неподалік національного парку Нью-Форест в графстві Гемпшир під час робіт у себе в городі виявили схованку із золотими монетами.
На думку фахівців, скарб заховали в 1540 році. Всього вдалося знайти 63 золоті монети і одну срібну.
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Той, хто їх закопав, був дуже багатий, тому що загальна вартість скарбу еквівалентна 14 000 фунтам стерлінгів (майже півмільйона гривень). Імовірно, гроші належали знатній людині, бо простий британець за все життя міг і не побачити золотий фунт наживо.
Монети є високою історичною цінністю. На них є ініціали Генріха VIII, а також трьох його дружин: Катерини Арагонської, Анни Болейн і Джейн Сеймур. Вчені також зазначили, що нанесення ініціалів королеви на монети не було звичайною практикою, і складно зрозуміти, з якою метою це було зроблено. До того ж за часів Генріха ці імена довелося б регулярно міняти, адже за своє життя він змінив шість дружин. Цікаво, що ініціали трьох останніх на монетах вже не вибивали.
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