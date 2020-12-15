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Над Швейцарією утворився алмазний пил: кадри рідкісного атмосферного явища

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Над Швейцарією утворився алмазний пил: кадри рідкісного атмосферного явища - фото 1

На сході Швейцарії недалеко від міста Давос утворилося сонячне гало – атмосферне оптичне явище, яке виникає на кристалах льоду, які ширяють у повітрі ("алмазний пил").

Жителі Швейцарії могли спостерігати 13 грудня. Знімки на своїй сторінці у Facebook опублікував синоптик Ігор Кибальчич. Він підкреслив, що на фото також видно і дуже рідкісні форми гало: дуга Хастінгса, Вегенера, Моїланена, сонячна і субсонячна петлі.

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"Завдяки різній формі і орієнтації кристалів (пластинки, призми), на знімках видно безліч дуг і петель, серед яких є й дуже рідкісні. Загалом, постарався виділити на знімках всі присутні види", – зазначив Кибальчич.

Над Швейцарією утворився алмазний пил: кадри рідкісного атмосферного явища - фото 439112

Над Швейцарією утворився алмазний пил: кадри рідкісного атмосферного явища - фото 439113

Над Швейцарією утворився алмазний пил: кадри рідкісного атмосферного явища - фото 439111

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Джерело: facebook
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