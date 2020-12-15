Над Швейцарією утворився алмазний пил: кадри рідкісного атмосферного явища

На сході Швейцарії недалеко від міста Давос утворилося сонячне гало – атмосферне оптичне явище, яке виникає на кристалах льоду, які ширяють у повітрі ("алмазний пил").

Жителі Швейцарії могли спостерігати 13 грудня. Знімки на своїй сторінці у Facebook опублікував синоптик Ігор Кибальчич. Він підкреслив, що на фото також видно і дуже рідкісні форми гало: дуга Хастінгса, Вегенера, Моїланена, сонячна і субсонячна петлі.

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"Завдяки різній формі і орієнтації кристалів (пластинки, призми), на знімках видно безліч дуг і петель, серед яких є й дуже рідкісні. Загалом, постарався виділити на знімках всі присутні види", – зазначив Кибальчич.

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