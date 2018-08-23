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Людина і кит: неймовірні кадри від Девіда Едгара

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Особливі фото з китом від Девіда Едгара - фото 1
Особливі фото з китом від Девіда Едгара / David Edgar

Талановитий фотограф показує взаємодію людини та кита, і це вражає!

Знайомтесь, Девід Едгар (David Edgar) – фотограф, який нещодавно побував в експедиції у Королівстві Тонга у південно-західній частині Тихого океану. Там він зумів зафіксувати незвичайну взаємодію людини та величезного кита. Гігантський ссавець наблизився прямісінько до судна, щоб побачити людей. А після того, як дайвери опустились під воду, то кит ще кілька годин кружляв навколо, наче позував для камер. Це варто побачити!

І ще: Багаті і бідні квартали Африки, Мексики та Індії з висоти пташиного польоту

Особливі фото з китом від Девіда Едгара - фото 271665
Особливі фото з китом від Девіда Едгара / David Edgar
Особливі фото з китом від Девіда Едгара - фото 271664
Особливі фото з китом від Девіда Едгара / David Edgar
Особливі фото з китом від Девіда Едгара - фото 271663
Особливі фото з китом від Девіда Едгара / David Edgar
Особливі фото з китом від Девіда Едгара - фото 271662
Особливі фото з китом від Девіда Едгара / David Edgar
Особливі фото з китом від Девіда Едгара - фото 271661
Особливі фото з китом від Девіда Едгара / David Edgar

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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