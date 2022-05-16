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"Вітання з українського Харкова": Жадан показав нове фото у бронежилеті і з шоломом
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Відомий український письменник Сергій Жадан показав несподівані подарунки від українських захисників. У майбутньому вони можуть допомогти відбудувати постраждалі від окупантів міста.
Популярний український письменник та ведучий Сергій Жадан з перших днів війни активно займається волонтерством та усіляко допомагає військовим. Після вторгнення окупантів він не виїхав з України, а вирішив тримати інформаційну та культурну оборону. А нещодавно отримав подарунок від українських захисників, про що розповів на своїй сторінці у фейсбуці.
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Отримав від підрозділу шолом та бронежилет. Сказали, щоб без них на позиції не приїжджав. А Гамлет їх підписав. Так що маю тепер два арт-об'єкти. Після війни продам за великі гроші, відбудую яку-небудь школу. Всім вітання з українського Харкова, – зазначив Жадан.
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