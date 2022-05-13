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Сергій Жадан став "Людиною року 2022" – польське видання "Газета виборча"
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У "Газеті Виборчій" зауважують, що письменник може боротися не лише своїм пером. Під час обговорення лауреатів цьогорічної премії, організатори вирішили, що це буде представник України. Ним став письменник Сергій Жадан.
Польське видання "Газета виборча" назвало українського письменника Сергія Жадана людиною року.
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"Людиною року за версією "Gazeta Wyborcza" став харківський письменник, поет, активіст і волонтер Сергій Жадан, який допомагав як українським воїнам, які воювали проти росіян, так і мирним жителям під час війни", – зазначає видання.
"Дякую Газеті Виборчій за звання людини року. Хоча чудово розумію всю умовність цього означення - нині всі українці, які б'ються за свою країну, які працюють на неї, є Людьми Року, людьми з великої літери. Честь і щастя жити поруч із ними в один час і в одній країні. І величезна подяка польському народу за підтримку та допомогу. Разом переможемо імперію зла. Всім дякую, всіх люблю. Слава Україні!" – прокоментував Сергій Жадан на своїй офіційній сторінці у Твіттер.
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