Вітання з Днем Незалежності України у прозі: побажання своїми словами

24 серпня українці святкують День Незалежності! З нагоди цієї важливої дати ми підготували для вас найкращі вітання та побажання своїми словами – обирайте поздоровлення для рідних та друзів в День Незалежності України!

День Незалежності України у 2019 році припадає на суботу. Українці вітають один одного з 28-ю річницею офіційного народження держави!

Ми підготували для вас красиві привітання у прозі на українській мові.

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Не має значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі, не має значення скільки нам років і якою мовою ми говоримо. Лише одне має вирішальне значення: наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Зі святом вас! Слава Україні!

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Нехай не вичерпується джерело вашої віри, надії та любові до рідної землі, енергії й впевненості у власних силах. Зичу вам міцного здоров'я, успішної реалізації далекосяжних планів, добробуту, миру та добра в кожній оселі.

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Вітаю з днем незалежності України й бажаю жити довго і щасливо в дружній і квітучій країні без зовнішніх конфліктів і під мирним небом, з чудовим настроєм і з великим ентузіазмом, з безмірною любов'ю в серці та вічною пам'яттю про свою Батьківщину.

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Міцній Україна, процвітай! Нехай щасливим буде твій народ, незалежна – ти! Не забувай гордою ходою завжди йди вперед! Нехай розвіє вітер над тобою хмари грозові, чорні, як ніч. Нехай мир буде, радість і спокій, а біди і печалі нехай йдуть геть!

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У 1991 році саме в цей день наша Україна стала незалежною. Важливо, які традиції шануємо і яку країну вважаємо своєю батьківщиною. Це пам'ятний день для будь-якого українця. Це день, коли мрія про вільну, незалежну країну стала реальністю. Зі святом!

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Дорогі українці! У цей день хочеться побажати небесної блакиті та жовтизни полів. Нехай, як наш прапор, зливаються світ над головою і праця наших людей в полях! За нашу історію під рідним прапором! Нехай дихається легко і вільно!

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Слова підтримки та любові сьогодні особливо потрібні й важливі! Нехай не тільки в цей день, але завжди над головами українців світить яскраве сонечко. А в душі панують гармонія та любов. Вітаю в День Незалежності України! Нехай в українцях живе найкрасивіша душа!

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Приймайте вітання в День національної Незалежності! Українській армії варто побажати наснаги, пораненим і постраждалим – духовного оновлення та відновлення! Побажати хочемо українцям відродження, від ворогів – позбавлення, радості, миру і свободи для всього населення!

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Народ України святкує уже 28 річницю, відколи здійснилася споконвічна мрія наших предків – бути господарями на своїй найбагатшій, прекрасній і чарівній українській землі. Шануймо нашу неньку – Україну!

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Україна – країна неймовірної краси, але з важкою долею. Вона мужньо переносить випробування, коли гинуть мільйони її синів і дочок. І кожен раз встає з колін, виховуючи нові покоління закоханих у рідний край лицарів правди та свободи. Мабуть, найкращим пам'ятником для всіх, хто загинув за Україну, буде наше бажання будувати суверенну, вільну, незалежну державу. Тож усіх нас з Днем Незалежності!

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Нехай свято Незалежності духмяним серпневим запахом українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов! Міцного здоров'я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях!

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Сердечно вітаю вас із Днем Незалежності України. Усі великі успіхи нашої держави складаються з успіхів кожного небайдужого українця – як безліч річок і потічків зливаються в один могутній Дніпро. Тож давайте з нагоди найважливішого свята України щиро покладатися на успіх наших спільних дій і продовження активної співпраці, яка єднає нас, зміцнює нашу державу.

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День незалежності кожен визначає для себе сам. Бажаю не залежати від фінансів, від поганих звичок і від усіх навколишніх негараздів!

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Вітаю! Сьогодні 24 серпня – День Незалежності України! Будь-який привід гарний, щоб згадати один про одного і побажати один одному щастя. Так нехай же таким приводом стане День Незалежності України!

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У світі є лише одна країна, де дихається легко і вільно, сонечко світить яскравіше і розкішно цвіте бузок. Це земля Твоїх батьків, край Твого дитинства, де завжди відчуваєш себе вдома, – Твоя Україна. З Днем Незалежності! Прийми щирі вітання та слова підтримки й любові до рідної держави, заряджені синьо-жовтими квітами, які зараз так потрібні кожному з нас.

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Україна – це безкраї степи та мальовничі гори, мамині колискові та калина в саду, тополя в маковому полі та родючі чорноземи. А ще Україна – це древній Київ, мудрі літописці, дзвін козацьких шабель, свист гайдамаків, стогін кріпака на панському дворі, заграви революцій, довгоочікувана незалежність. Зі святом!

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З Днем Незалежності! Нехай у серці горить шевченківський вогонь любові до рідної України – країні гір і степів, швидких річок і золотих полів. Давайте будемо пишатися тим, що ми – українці!

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Бажаю більше приводів для гордості за свою країну. Сил і сміливості, щоб самому створювати такі приводи. Нехай любов до своєї рідної землі не згасає. Зі святом незалежності!

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Від душі вітаємо вас зі знаменною датою – Днем Незалежності України! Ця дата втілила в собі давнє прагнення нашого народу до свободи й самовизначення. Незалежність стала новою точкою відліку в житті кожного українця. І тому хочеться побажати, щоб кожен з нас, в першу чергу почав з власної незалежності! Незалежності від шкідливих звичок, незалежності від чужої думки, незалежності від усіх неприємностей. Нехай незалежно ні від чого, у нас виходить знаходити в житті позитивні моменти та радіти!

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У серцях народу України серпнева блакить неба і жовтогарячий зерновий лан зливаються барвами української державності в символ свободи та праці. Творімо історію під знаменням рідного прапору!

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З нагоди 28-ї річниці Незалежності нашої держави бажаємо вам міцного здоров'я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.

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Шановні українці! Бажаю вам здоров'я, щастя, успіхів у всіх ваших справах і нехай мрія про краще життя окриляє вас на нові звершення, на нові добрі справи в ім'я нашої України та її майбутніх поколінь. З великим святом вас!

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Вітаю вас із загальнонаціональним святом Днем Незалежності України! З тої пори, як була проголошена незалежність, наша країна пройшла декілька етапів духовного оновлення, відтворюючи патріотизм, традиції й духовність нашого народу. Хотілося б, щоб з кожним роком це свято додавало всім нам наснаги та впевненості в нашому майбутньому. Бажаю миру і злагоди у ваших родинах, міцного здоров'я, щастя і добробуту.

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Щиро вітаю вас з нашим національним святом – Днем незалежності України. 28 років тому на карті світу з'явилася нова держава – незалежна Україна. 24 серпня 1991 року Україна вибрала незалежність – ми почали власний шлях, який отримав схвалення і визнання світової спільноти. Ми спільно будуємо нашу країну, ми вистраждали її незалежність. Тож продовжуймо працювати задля розквіту України! З Днем Незалежності!

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Процвітання, здоров'я, міцного духу нашої багатої та щедрій Україні! Нехай сім'ї українців завжди будуть згуртованими, столи – повними, свята – веселими, сусіди – чуйними, а друзі – щирими!

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І в найкращі, і в найскладніші моменти громадяни України залишаються оптимістами. Ми віримо у свою країну, в її гідне майбутнє – ми обов'язково станемо заможною, демократичною державою. З Днем Незалежності! Нехай це свято додає нам сили та впевненість у досягненні цілей на благо нашої країни. Бажаємо всім міцного здоров'я, злагоди, добробуту кожного будинку, миру – нашій рідній землі.

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24 серпня – це не просто державне свято. Це право громадян України на життя, яке в різні часи відвойовували багато поколінь українців. Боротьба триває і зараз. Вірю в нашу перемогу, нехай небо над нашою країною завжди буде чистим. З Днем незалежності України!

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Сьогодні, в день чергової річниці незалежності України, бажаємо вам взаєморозуміння, злагоди та успіхів у справах на благо нашої Батьківщини. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, дружнім теплом і новими здобутками. Нехай ці досягнення стануть міцними цеглинками в будівництві міцної держави, якою зможуть пишатися наші діти.

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Сьогодні, в День Незалежності України, ми вітаємо всіх вас, хто своїми діями долучається до нашої спільної справи – розбудови нової європейської держави Україна. Сьогодні наше завдання, завдання усіх громадян України – зробити все, щоб наповнити незалежність нашої країни справжнім змістом, докласти максимум наших зусиль і сили, щоб наблизити час розквіту України.

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Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння, а плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього! Зі святом Незалежності, Україно!

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