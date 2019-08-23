Вірші з Днем Незалежності України 2019: найкращі привітання у віршах

Найкращі привітання у віршах з Днем Незалежності України 2019 українською мовою – у нашій добірці! Підготували для вас красиві, патріотичні, оригінальні вірші, якими можна поздоровити своїх рідних та друзів 24 серпня.

День Незалежності України цьогоріч припадає на суботу. Українці вітають один одного з 28-ю річницею офіційного народження держави! Привітайте і ви своїх рідних та друзів! Ми підготували для вас красиві привітання у віршах на українській мові.

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І ще: ТЕСТ на День Незалежності: наскільки добре ти знаєш Україну?

***

З національним святом українського народу –

Днем незалежності – ми щиро вас вітаємо!

Добробуту, щастя, радості, натхнення,

Добра, здоров'я й злагоди бажаємо.

Нехай це свято вам наснаги додає,

В майбутнє краще доля стежку прокладе.

***

З Днем Незалежності,

Вітаю Україно! Вставай!

Борися до кінця!

За мирне, світле, чисте небо,

Та вільне краще майбуття!.

Не забуваймо тих Героїв,

Котрі пішли у Небеса,

Тих, що рятують Україну,

Ціною власного життя!

***

Святковий день — 24 серпня,

Так хочеться усмішок і пісень,

Бо Україна — незалежна.

Запам'ятайте, люди, світлий день!

Здійснилась давня заповітна мрія,

Бажання і надія поколінь.

Це почуття свободи серце гріє

І піднімає думи височінь.

Давайте ж станемо пліч-о-пліч всі,

Щоб славу України відродити.

Щоб дружно жити, в радості й згоді,

Ми України сестри й брати.

***

Вітаю з Днем України!

У день серпневий вихідний

Ти подумай про Вітчизну,

Про свій рідний дім.

Скільки різних випробувань

Випало їй…

Подумки скажи: "Дякую!"

Батьківщині великій своїй.

У День України всіх знайомих

Привітай хоч на словах.

Побажай їм щастя, грошей

Й успіхів у справах!

***

З днем незалежності вас я вітаю,

Вам радість відчувати завжди побажаю.

А справи направляти на благо всій країні,

У душі, щоб були їй завжди вірні.

Бажаю всім у країні вільній жити,

Свободою цією всім серцем дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб змогла вона вже скоро процвітати!

***

З Днем Незалежності, друже,

Нехай майорить гордо прапор над нами.

І нехай країни серця небайдужі,

Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди!

***

З Днем Незалежності ми вас вітаємо!

Україну любити щиро бажаємо!

З Богом долати усі негаразди,

Свою волю нікому не дати украсти.

Українську історію бережно знати,

Українську гідність не дати топтати,

Прадідів-козаків тихо шанувати,

Мову, сім'ю, церкву свою захищати.

В Новий День народження нашої Неньки

Бажаємо щастя й достатку рідненькій!

Щоб усі її діти із цілого світу

Повернулись додому жити довіку.

***

Україно моя співуча,

Ніжна нене, колиска добра!

Я люблю твої древні кручі,

Буйну зелень на схилах Дніпра.

Ти одвічна — у пісні, у слові,

В думах сивого кобзаря,

Україно моя казкова,

Наше серце для тебе співає.

Живи, Україно!

Живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Співай, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

***

Якось каже мати сину:

– Я молюсь за Україну,

Щоб народ щасливим був,

Про негоди позабув,

З домівок, хат усіх,

Хай луна дитячий сміх,

Хай шанують стариків,

Скрізь звучить веселий спів,

Хай обходить всіх нещастя,

Серце хай тремтить від щастя!

І я вірю, Матір Божа

Україні допоможе!

***

Вітаємо Україну,

І бажаємо в іменини:

Незалежності в усьому,

Мирного неба над головою!

Влади грамотної та мудрої,

Демократії не убогої,

Щоб народ не голодував,

Не скиглив і не нарікав!

Щоб роботи було багато,

Щоб рівні дороги,

Щоб люди багатіли,

В Україні жити хотіли!

З Днем Незалежності!

***

О, Україно! У це чудове свято

Прийми ти привітань багато!

Хай буде у твоїх просторах вічне літо,

А у бокалах, друзі, хай вино буде розлито!

***

Нумо випиймо за те, щоб Україна процвітала,

Щодня країна рідна більше розквітала!

Щоб залишалась вічно молодою,

Вродливою, прекрасною та чарівною!

***

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі.

Творчого вогника, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

***

Любіть нашу Україну – вона одна.

Цінуйте кожну прожиту днину,

Бо за літнім сонцем прийде зима.

Будьте людьми та вірте в Бога.

Хай світлою буде ваша дорога.

***

Бажаю всім нам у країні вільній жити,

Свободою цією всім серцем дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб вона могла тільки процвітати!

***

Сьогодні в Україні свято –

День Незалежності настав!

Бажаю, щоб вона була багата

На безліч добрих та корисних справ!

***

З Днем Незалежності країну вітаємо:

Добробуту й миру щиро бажаємо.

Щастя й удачі всім нам,

Усім українським донькам й синам!

***

Зі святом Незалежності вітаю,

Бажаю щастя я без краю!

Щоб Україна тільки процвітала

Та тільки кращою ставала!

***

Хай по обидві сторони вікна

Буде чудовою погода,

Радує душевна весна,

Світить сонце внутрішньої свободи!

З Днем Незалежності!

***

Зі святом великим тебе я вітаю!

Бо ж народилася наша країна!

Мира і радості всім нам бажаю,

Щастя й наснаги рідній землі!

***

Україна – то не звук і не просто слово,

Україна – серця гук, солов'їна мова,

Україна – то земля, вкрита стиглим житом,

Що так сонячно сія під небесним німбом!

Україна – то сади, їх рясні щедроти,

То настояні меди у духмяних сотах!

Україна – то стіжки мов церковні зводи,

Україна – то стежки наших родоводів!

Україна – то Дніпро повен грай-водою,

Україна – то добро, творене тобою.

Україна – то отця мудрі настанови,

Україна – то серця, сповнені любов'ю!

Україна – то дитя на руках у мами,

То одвічні відкриття брам у світлі храми!

Україна – це і ти, це – і я, і всі ми

Осяванні з висоти Божими очима!

***

Живе відвага в Україні

Й до Незалежності любов.

Наш рід звеличує святині,

Шанує колір корогов,

Щоб не пропала предків справа,

Бо ми від роду – козаки!

Державі УКРАЇНА слава!

Героям слава на віки!

***

Поміж буднями сірими

На вселенськім шляху

Душі заячі гріли ми

Над багаттям страху.

І несло буревіями

На відвагу іржі…

Окрилялися мріями

Блюдолизи й ханжі...

Вже, здавалось, загублені

Наші долі й роки.

Бога діти улюблені -

Ми повстали таки.

І не страхом позначені

На Майдан ми ішли,

А метою освячені,

Виривались з імли.

У пориванні єднаючись,

За майбутнє дітей

Ми, за віру тримаючись,

У світ промовили цей:

Слава тим, хто в одвічному

Світлім прагненні дій!

Слава роду величному,

Україні моїй!

***

Фарби дасть мені матуся,

Малювати я навчуся.

Намалюю рідний край –

Дім в селі, ставок і гай,

Синє небо, жовте сонце

Заглядає нам у віконце,

Чорнобривці тут на гряді,

Полуниці в палісаді,

І хліба вже чималі,

В небі линуть журавлі.

Тут і гори, і долини,

Тут річки, моря, рівнини,

Тут тварини й птахи,

Ось струмок сховавсь у мхи.

Мати в аркуш подивилась,

Посмішка в очах з’явилась.

І сказала мати сину:

– Як люблю я Україну!

Ця країна чарівна

І єдина в нас вона.

***

Мамо, матусенько, я закохався!

Вона молода – їй всього 28.

Серцем я з нею навік поєднався,

Для мене тепер найсвятіша вона.

Мила й ласкава, усміхнена й щира.

Лиш приголубить, лишень обійме,

Лиш доторкнеться так ніжно вустами -

Серце заб’ється, душа розквіте.

Мамо, вона найгарніша у світі,

Мамо, такі як вона – на мільйон.

За неї віддам я і тіло, і душу.

Так сотні сердець звучать в унісон.

Як звуть її, синку? Хто ж вона, рідний?

Її зустрічала, повір, ти не раз.

Вона – Україна, вона – українка,

Вона – найцінніше, що є у всіх нас!

***

Ми вітаємо Україну

І бажаємо в іменини:

Від влади мудрості й турботи,

Демократії народу,

Щоби люди мирно жили,

Щоби миром дорожили,

Щоб народ не голодував,

Не ридав, не нарікав,

Щоб роботи всім вистачало

І щоб шляхи не підкачали,

Щоби люди багатіли,

І щоб жити тут хотіли,

Щоб із дому не тікали,

А в Україну приїжджали!

***

Ось і справдились надії,

Твої, мої, чужі мрії.

Той день настав,

Той день прийшов,

До наших днів дійшов.

День незалежності!

Ура! Ура! Ура!

***

Україно, Україно,

Немов гарна дівчина,

Як із волошок вінок!

І у твій день, о, Україно,

Побажаємо ми країні

Не ставати на коліно!

Хай щастя в оберемок все згребе,

І сяє небо голубе!

Ночами щоб були яскраві зорі,

Світанки щоб твої були прозорі!

Хай колоситься хліб на ниві,

Будуть дівчата чорнобриві!

***

Серпень нам дарує

Незабутні миті:

Стяги українські

В сонячній блакиті

Майорять крилато

На держави свято.

Тож давайте, друзі,

З нами святкувати!

***

З днем народження, країно!

Зі святом нас усіх!

Ми – нація єдина,

А наша зброя – гумор й сміх!

Ми – веселі, щирі, добрі,

Не страшні нам дощ і сніг,

Ми – сміливі та хоробрі,

Тож зі святом нас усіх!

Любіть Україну!

Любіть Україну, як сонце, любіть,

Як вітер, і трави, і води…

В годину щасливу і в радості мить,

Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її, вічно живу і нову,

І мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним,

Сіяє вона над віками…

Любіть Україну всім серцем своїм

І всіма своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна

В просторів солодкому чарі…

Вона у зірках, і у вербах вона,

І в кожному серця ударі, У квітці, в пташині, в електровогнях,

У пісні у кожній, у думі,

В дитячій усмішці, в дівочих очах

І в стягів багряному шумі… Як та купина, що горить – не згорає,

Живе у стежках, у дібровах,

У зойках гудків, і у хвилях Дніпра,

І в хмарах отих пурпурових, В грому канонад, що розвіяли в прах

Чужинців в зелених мундирах,

В багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях

До весен і світлих, і щирих. Юначе! Хай буде для неї твій сміх,

І сльози, і все до загину…

Не можна любити народів других,

Коли ти не любиш Вкраїну! Дівчино! Як небо її голубе,

Люби її кожну хвилину.

Коханий любить не захоче тебе,

Коли ти не любиш Вкраїну… Любіть у труді, у коханні, у бою,

Як пісню, що лине зорею…

Всім серцем любіть Україну свою –

І вічні ми будемо з нею.

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