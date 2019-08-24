ТЕСТ на День Незалежності: наскільки добре ти знаєш Україну?

24 серпня українці відзначають важливе свято – День Незалежності. Цьогоріч Україні виповнюється 28 років! З цієї нагоди ми підготували для вас тест, який визначить, наскільки добре ви знаєте свою Батьківщину.

Наша Батьківщина здобула незалежність у 1991 році, проте її історія набагато давніша. Землі України населяли ще давні племена людей, а тепер тут живемо ми. Історія нашої держави насичена подіями та постатями. Пройдіть тест та перевірте, наскільки добре ви орієнтуєтеся в історії, географії та культурі України!

ТЕСТ: Як би ти склав ЗНО з історії України 2019?

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

ТЕСТ: Як добре ви орієнтуєтеся в новому правописі?