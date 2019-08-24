Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

ТЕСТ на День Незалежності: наскільки добре ти знаєш Україну?

  • 270
Тест до Дня Незалежності - фото 1
Тест до Дня Незалежності

24 серпня українці відзначають важливе свято – День Незалежності. Цьогоріч Україні виповнюється 28 років! З цієї нагоди ми підготували для вас тест, який визначить, наскільки добре ви знаєте свою Батьківщину.

Наша Батьківщина здобула незалежність у 1991 році, проте її історія набагато давніша. Землі України населяли ще давні племена людей, а тепер тут живемо ми. Історія нашої держави насичена подіями та постатями. Пройдіть тест та перевірте, наскільки добре ви орієнтуєтеся в історії, географії та культурі України!

ТЕСТ: Як би ти склав ЗНО з історії України 2019?

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

ТЕСТ: Як добре ви орієнтуєтеся в новому правописі?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як безболісно перейти з MacOS на Windows: покрокова інструкція
  • 20 серпня, 12:15
  • 453
15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку
  • 19 серпня, 18:12
  • 565
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1706216
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл