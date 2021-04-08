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Вітамінні добавки, які варто вживати навесні

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Вітаміни - фото 1
Вітаміни / instagram

Нутриціологиня, фахівчиня превентивної медицини і засновниця онлайн-школи здоров'я Nina School Ніна Ходаковська розповіла про сезонні вітаміни, які необхідні нашому організму навесні.

Вітамін C або аскорбінова кислота – важливий водорозчинний вітамін і антиоксидант з великою кількістю корисних властивостей. Важливо не забувати про аскорбінову кислоту весь рік для витривалості імунітету. Пити вітамін С можна в будь-який час дня, незалежно від прийому їжі, в дозуванні від 2 до 3 грамів на день. Пише Ніна Ходаковська у своєму інстаграмі.

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Вітамін D виконує особливо важливу роль для здорового імунітету. Люди з рівнем вітаміну D в крові нижче 38 нг / мл удвічі частіше хворіють на інфекції верхніх дихальних шляхів. В ідеалі його рівень в організмі має бути від 90 до 100 нг / мл. Приймати вітамін слід в першій половині дня під час їжі. Добова доза має становить 5000 міжнародних одиниць, а для тих, хто не пив його в останні три-шість місяців, 10 000 міжнародних одиниць.

Не варто забувати про важливість для імунітету цинку. Він підтримує природний захист організму, важливий для гормональної системи і правильної роботи рецепторів. Цей мінерал підтримує здоров'я імунної системи і нормальну роботу клітин. Разом з цинком завжди потрібно пити і мідь, яка корисна завдяки протизапальним властивостям.

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