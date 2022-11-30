Вітамін D: експерти розповіли, кому, коли й чому потрібно його приймати

Дефіцит вітаміну D пов'язаний із низкою патологій та розладів, як-от цукровий діабет 2 типу, деменція та автоімунні хвороби. Читайте далі та дізнайтеся, кому варто приймати цю сполуку!

Фахівці платформи "Бережи себе" зазначають, що нестача вітаміну D супроводжує рахіт у дітей та недостатню мінералізацію кісткових тканин у дорослих.

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Відомо, що профілактична щоденна доза вітаміну D – 400 МО. Така кількість передбачена для усіх здорових дорослих та дітей від 5 років у період із жовтня по квітень. Зауважте, що таку ж дозу варто приймати немовлятам на грудному вигодовуванні протягом усього року.

Терапевтична доза може бути призначена лікарем для людей з групи ризику:

вегани

люди, які довго перебувають у приміщенні (люди старшого віку, ув'язнені, люди, які вимушені бути постійно в укриттях через війну тощо)

хто має хронічні захворювання печінки та нирок

хто приймає певні ліки

люди 65+ та діти до 5 років

та інші

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