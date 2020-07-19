Віталік чи Володя – який брат на фото? ТЕСТ до 49-річчя Віталія Кличка

19 липня Віталій Кличко відзначає 49 років. З цієї нагоди підготували для тебе фотографії, на яких ти маєш впізнати одного з братів Кличків. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Брати Клички відомі, перш за все, завдяки здобуткам у спортивній сфері. Закордоном їх знають як боксерів. Зараз старший брат, Віталій, обіймає посаду мера Києва і відомий завдяки своїм курйозним висловам. Брати настільки схожі, що їх часто плутають. Чи вдасться тобі не зробити жодної помилки?

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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