Віталій Козловський – "Вільні": слухайте пісню-маніфест свободи та незламності українців

Український співак Віталій Козловський презентував новий кліп і пісню "Вільні", який відзняли у Києві. Слухайте музичну прем'єру артиста!

Автор Ігор Лузанов написав її після того, як ворожа ракета зруйнувала його дім в Харкові. Під обстрілами та емоціями від пережитого і народились рядки композиції.

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Зараз Віталій Козловський перебуває у Києві та дав вже понад 90 концертів для ЗСУ, медиків, переселенців та рятувальників.

Мене вразила історія "Пташки" – Катерини Поліщук. Цю пісню я співаю з думками про неї та про героїчних людей, які стоять за нас усіх. Катерині 21, вона парамедик, добровольцем поїхала до Маріуполя рятувати людей. З побратимами пройшла пекло Азовсталі, полон. По них били бомбами, а вони працювали та співали. Не зламались навіть там, де ламалася сталь. І завдяки таким людям Україна не зламається ніколи. Будемо з піснею йти до Перемоги, бо ми вільні й наша віра незламна", – коментує співак.

Кліп знімали в Києві, основні локації – монументальні місця столиці, яка вистояла навалу ворога і непохитно стоятиме далі. Жіночу роль зіграла Аделіна Снігир, а режисером відео став Володимир Колос.

Зараз це спільна мета усіх – боротись за те, щоб кожний воїн, який зараз в полоні, повернувся додому. За декілька днів до виходу пісні я дізнався, що 108 полонених жінок повернулись до України. Серед них – Вікторія, яка була на Азовсталі з маленькою донькою Алісою. Окупанти розлучили їх навесні, дитину відправили в Запоріжжя, а маму – в полон. Тепер вона нарешті поряд з донькою. Кожній з цих надзвичайних жінок так хочеться подякувати та обійняти. Все, що я роблю – я присвячую саме їм", – ділиться Віталій Козловський.

Слухати пісню Віталій Козловський – Вільні:

Слова пісні Віталій Козловський – Вільні:

Мріяли летіти

Собі крила малювали наче діти

Так тягнулися до неба і до світла

Але так боялись впасти з тої висоти

Розправ крила, моя голубко

І лети, лети, лети, лети, лети за мною

Розправ крила, моя голубко

Мої сльози то не є журба, лише любов

Ми вільні

Як вітер у безкрайнім полі

Вільні

Як ті птахи у небі

Божевільно

Кохаємо так ніби вже не буде більше завтра

А ми вільні

Як хвилі у Чорному морі

Вільні

Як по весні лани широкі

Сильні

Наша віра відтепер навік незламна

Тримай мене за руку

Я слабким не був ніколи і не буду

Твоє серце дає віру у майбутнє

Ти мене навчила жити і літати знов

Розправ крила, моя голубко

І лети, лети, лети, лети, лети за мною

Розправ крила, моя голубко

Мої сльози то не є журба, лише любов

Ми вільні

Як вітер у безкрайнім полі

Вільні

Як ті птахи у небі

Божевільно

Кохаємо так ніби вже не буде більше завтра

А ми вільні

Як хвилі у Чорному морі

Вільні

Як по весні лани широкі

Сильні

Наша віра відтепер навік незламна

Вір, ми подолаємо цю темряву разом

Я зігріватиму тебе своїм теплом

У вільнім небі над полями

Знай, моя голубко

Хай ця смута за вікном

Від ворогів вкриватиму своїм крилом

Тримай за руку

Віра з нами

Ми вільні

Як вітер у безкрайнім полі

Вільні

Як ті птахи у небі

Божевільно

Кохаємо так ніби вже не буде більше завтра

А ми вільні

Як хвилі у Чорному морі

Вільні

Як по весні лани широкі

Сильні

Наша віра відтепер навік незламна

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