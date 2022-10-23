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Віталій Козловський – "Вільні": слухайте пісню-маніфест свободи та незламності українців
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Український співак Віталій Козловський презентував новий кліп і пісню "Вільні", який відзняли у Києві. Слухайте музичну прем'єру артиста!
Автор Ігор Лузанов написав її після того, як ворожа ракета зруйнувала його дім в Харкові. Під обстрілами та емоціями від пережитого і народились рядки композиції.
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Зараз Віталій Козловський перебуває у Києві та дав вже понад 90 концертів для ЗСУ, медиків, переселенців та рятувальників.
Мене вразила історія "Пташки" – Катерини Поліщук. Цю пісню я співаю з думками про неї та про героїчних людей, які стоять за нас усіх. Катерині 21, вона парамедик, добровольцем поїхала до Маріуполя рятувати людей. З побратимами пройшла пекло Азовсталі, полон. По них били бомбами, а вони працювали та співали. Не зламались навіть там, де ламалася сталь. І завдяки таким людям Україна не зламається ніколи. Будемо з піснею йти до Перемоги, бо ми вільні й наша віра незламна", – коментує співак.
Кліп знімали в Києві, основні локації – монументальні місця столиці, яка вистояла навалу ворога і непохитно стоятиме далі. Жіночу роль зіграла Аделіна Снігир, а режисером відео став Володимир Колос.
Зараз це спільна мета усіх – боротись за те, щоб кожний воїн, який зараз в полоні, повернувся додому. За декілька днів до виходу пісні я дізнався, що 108 полонених жінок повернулись до України. Серед них – Вікторія, яка була на Азовсталі з маленькою донькою Алісою. Окупанти розлучили їх навесні, дитину відправили в Запоріжжя, а маму – в полон. Тепер вона нарешті поряд з донькою. Кожній з цих надзвичайних жінок так хочеться подякувати та обійняти. Все, що я роблю – я присвячую саме їм", – ділиться Віталій Козловський.
Слухати пісню Віталій Козловський – Вільні:
Слова пісні Віталій Козловський – Вільні:
Мріяли летіти
Собі крила малювали наче діти
Так тягнулися до неба і до світла
Але так боялись впасти з тої висоти
Розправ крила, моя голубко
І лети, лети, лети, лети, лети за мною
Розправ крила, моя голубко
Мої сльози то не є журба, лише любов
Ми вільні
Як вітер у безкрайнім полі
Вільні
Як ті птахи у небі
Божевільно
Кохаємо так ніби вже не буде більше завтра
А ми вільні
Як хвилі у Чорному морі
Вільні
Як по весні лани широкі
Сильні
Наша віра відтепер навік незламна
Тримай мене за руку
Я слабким не був ніколи і не буду
Твоє серце дає віру у майбутнє
Ти мене навчила жити і літати знов
Розправ крила, моя голубко
І лети, лети, лети, лети, лети за мною
Розправ крила, моя голубко
Мої сльози то не є журба, лише любов
Ми вільні
Як вітер у безкрайнім полі
Вільні
Як ті птахи у небі
Божевільно
Кохаємо так ніби вже не буде більше завтра
А ми вільні
Як хвилі у Чорному морі
Вільні
Як по весні лани широкі
Сильні
Наша віра відтепер навік незламна
Вір, ми подолаємо цю темряву разом
Я зігріватиму тебе своїм теплом
У вільнім небі над полями
Знай, моя голубко
Хай ця смута за вікном
Від ворогів вкриватиму своїм крилом
Тримай за руку
Віра з нами
Ми вільні
Як вітер у безкрайнім полі
Вільні
Як ті птахи у небі
Божевільно
Кохаємо так ніби вже не буде більше завтра
А ми вільні
Як хвилі у Чорному морі
Вільні
Як по весні лани широкі
Сильні
Наша віра відтепер навік незламна
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