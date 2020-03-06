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Віталій Козловський відсвяткував 35-річчя в компанії Мікі Мауса

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Віталій Козловський - фото 1
Віталій Козловський / instagram

Співак Віталій Козловський відзначив свій 35-й день народження в компанії незвичайних персонажів.

Скандальний український співак і автор пісень Віталій Козловський дуже активно веде свою сторінку в соціальній мережі Instagram.

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Нещодавно знаменитість похвалився кумедним колажем, який подарував собі коханому з нагоди 35-річчя, відзначаючи день народження 6 березня. Так, позував артист серед дельфінів, морських котиків, собак, цапів, Мікі Мауса та інших, присвятивши вірш святу і запропонувавши фанаткам зіграти з ним в гру і порахувати, скільки козликів на цьому фото.

Фоловери не пройшли повз, засипаючи співака компліментами і привітаннями в коментарях, а також рахуючи козликів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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