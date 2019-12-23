Віталій Кличко зареєструвався в TikTok: перші веселі відео

Мер Києва Віталій Кличко вирішив не відставати від світових трендів і також зареєструвався у соцмережі TikTok. На сторінці очільника української столиці вже з'явилися перші відео.

Китайська соцмережа TikTok, яка невпинно набирає популярність по всьому світу, призначена для створення та обміну короткими веселими роликами. Так, і на сторінці київського міського голови Віталія Кличка уже з'явилося два відео.

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Перше відео, яке опублікував мер Києва вийшло досить святковим. На ньому Кличко позував з новорічною іграшкою біля маленької ялинки. Більш того, з'явилося воно у День святого Миколая. А другий ролик присвячений ремонтним роботам на Шулявському шляхопроводі, на якому спецтехніка рухається під веселий трек Go Bananas- Little Big.

На теперішній час чиновник уже має понад 2 тисячі підписників і майже 6 тисяч лайків. І ця кількість стрімко зростає.

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